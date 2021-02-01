Ali Akman, Eintracht Frankurt'ta

Eintracht Frankfurt, Bursaspor'un 18 yaşındaki golcüsü Ali Akman'la sezon sonunda geçerli olmak üzere 4 yıllık sözleşme imzaladıklarını duyurdu.

Eintracht Frankfurt, Bursaspor'un genç golcüsü Ali Akman'la bu sezonun sonundan geçerli olmak üzere 4 yıllık sözleşme imzaladıklarını açıkladı.

"ONA DESTEK VERECEĞİZ"

Transferin ardından Eintracht Frankfurt Sportif Direktörü Fredi Bobic, "Ali Akman ile birlikte Türk futbolunun en muhteşem yeteneklerinden birini kadromuza kattık. Ali Akman, önümüzdeki birkaç yıl içerisinde geliştirmek istediğimiz bir oyuncu. Ona zaman ve destek vereceğiz." ifadelerini kullandı.

3 BÜYÜKLER İSTEMİŞTİ

Öte yandan eski futbolcu Ayhan Akman'ın yeğeni olan Ali Akman'la Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de ilgilendiği biliniyordu.