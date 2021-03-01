Ali Akman: Fernando Torres ve Agüero'yu örnek alıyorum

Önümüzdeki sezon Eintrach Frankfurt'a forma giyecek olan Bursaspor'un genç yeteneği Ali Akman, örnek aldığı futbolcuları açıkladı.

Alman ekibi Eintrach Frankfurt'la anlaştığı için Bursaspor'da kadro dışı bırakılan Ali Akman, TFF'nin 'Tam Saha' dergisine konuştu.

Akman, Fernando Torres ile Agüero'yu kendine örnek aldığını söyledi.

İşte o röportajın bir kısmı:

Kendine örnek aldığın futbolcu ya da futbolcular kimler? Hangi özelliklerini örnek alıyorsun?

"TORRES BENİ ÇOK ETKİLERDİ"

"Fernando Torres'i çok beğeniyorum. Zamanın Liverpool'unda onun stili çok iyiydi. Saçları uçuşurdu. Beni çok etkilerdi. Benim çocukluğuma denk geliyor. O zaman tam izleyemesem de sonrasında keşfettiğim Torres'e büyük hayranlık besledim. Bunun sebebi stili olabilir. Golleri çok iyiydi. Golleri beni çok farklı etkiledi. Tadına varamıyorsunuz ya bazı oyuncuların… Bu da olabilir. Ben tam 90 dakika izleyememiştim Torres'i… Sonrasında Atletico Madrid'de oynarken izledim. O zaman da zirve noktasında değildi."

"AGÜERO'NUN ÇOK BÜYÜK HAYRANIYIM"

"Sonra Agüero'nun çok büyük hayranıyım. Hem benim gibi kısa boylu hem de tek santrfor oynuyor ve müthiş oynuyor. Sahte 9'u en iyi uygulayan oyunculardan birisi. Inter'de Lautaro Martinez var, Lukaku ile birlikte oynuyor. Onun oynadığı mevki, benim en iyi oynayabileceğim mevkilerden bir tanesi. Ya o şekilde ikili ya da Agüero gibi tek oynayabilirim. Martinez'in de boyu kısa ama yaptığı işler çok büyük. O da False Nine olarak oynuyor. Torres, Agüero ve Martinez'in yanı sıra Roberto Firmino'yu da söylemeden geçemeyeceğim. Bir forvet gibi değil de 10 numara gibi oynuyor. Onun da oyun stilini beğeniyorum. Ondan da bir şeyler kapmaya çalışıyorum. Kimi oyunculardan neyi nasıl alabileceğime bakıyorum. Diğer oyuncuları da nasıl pozisyon alıyor diye izliyorum."