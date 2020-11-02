Ali Akman transferinde Ayhan Akman devreye girdi

Galatasaray, Bursaspor'un golcü futbolcusu Ali Akman'ı transfer etmek için amcası Ayhan Akman'ı araya soktu. Sarı-kırmızılıların, ilk görüşmeyi gerçekleştirmek için Akman'dan söz aldığı öğrenildi.

TFF 1. Lig'de çıktığı 8 maçta 7 gol atarak tüm dikkatleri üzerine çeken Bursasporlu Ali Akman, paylaşılamıyor.

Galatasaray ile Fenerbahçe'nin transfer listesine giren yetenekli futbolcuyla Bayern Münih de ilgileniyor.

Alman devinin, Ali'yi takip etmesi için Türkiye'ye gözlemci gönderdiği öğrenilirken, Galatasaray'ın bu transferde 1 adım öne çıktığı öğrenildi.

18 yaşındaki futbolcunun kadroya katılmasını isteyen teknik direktör Fatih Terim'in, Ali'nin amcası Ayhan Akman'ı devreye soktuğu ve ilk görüşme için söz aldığı belirtildi.

SEZON SONUNDA SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Yetenekli futbolcuyla devre arasında masaya oturacak olan Cimbom, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan golcü oyuncuyu bedelsiz olarak transfer etmeyi hedefliyor.