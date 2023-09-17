Ali Çamlı: Bu süreci ben değil biz yönettik Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, transfer tahtasının açılmasının ardından yaptığı açıklamada, "Bu süreci ben değil biz yönettik. Bütün Kayseri ve Kayseri'nin unsurları yönetti. O yüzden aslında çok abartmaya gerek yok.

DHA

Son 3 dönemdir transfer tahtası kapalı olan Kayserispor, transfer tahtasını yaz transfer döneminin son gününde açtı.

Sarı-kırmızılı takımın başkanı Ali Çamlı, transfer tahtası açıldıktan sonra sürece dair ilk açıklamasını DHA'ya yaptı.

"Takımımıza, şehrimize ve camiamıza hayırlı olsun"

Zorlu bir süreç olduğunu belirten Başkan Ali Çamlı, şu ifadeleri kullandı:

Hepimize hayırlı olsun. Tabi süreç zorlu ama zoru başarınca insan çok mutlu ve huzurlu oluyor. Kayserispor'a başkan olmak herkese nasip olmuyor. Bize güvenenler, bunları yapabileceğimizi, başarabileceğimizi hesap etmişler ki bizi buraya görevlendirdiler. Desteklerini arkamızdan hiç eksik etmediler. Bu süreci ben değil biz yönettik. Bütün Kayseri ve Kayseri'nin unsurları yönetti. O yüzden aslında çok abartmaya gerek yok. Mevcut sorunların temizlenmiş olmasını Kayseri, Kayseri kamuoyu, Kayserispor camiası için, Kayseri şehrinin gururu açısından çok değerli buluyorum. Onun için bu konuyu daha fazla konuşmaya gerek yok. Takımımıza, şehrimize ve camiamıza hayırlı olsun.

"Biz buraya hizmet etmeyi bir şeref kabul ediyoruz"

Transfer tahtasının açılmasının şehirde ve takımda yaratacağı pozitif hava hakkında da konuşan Ali Çamlı, şunları dedi:

İnşallah bundan sonra daha dikkatli yöneteceğiz. Daha iyi işler yapıp bu sorunların tekrar edilmesine veya tekrar gündeme gelmesine asla sebep olacak bir olayın içerisinde olmayacağız. Bu mantıkla, bu mantaliteyle kulübü bir yerlere taşıma niyetindeyiz. İnşallah, iyi olur. Nihayetinde Kayseri'nin, Kayserispor'dan başka büyük bir markası da yok. Yani Kayserispor dediğiniz zaman Kayseri şehrinin gururu medarı iftiharı akıllara gelir. O yüzden de biz buraya hizmet etmeyi bir şeref kabul ediyoruz. Bu mantıkla hareket ediyoruz. İnşallah şehrimize hayırlı olsun.

"Dosyanın sayısı önemli değil"

Süreç boyunca kaç dosyanın çözüme kavuşturulduğunun sorulması üzerine Başkan Çamlı, şu şekilde konuştu:

Dosyanın sayısı önemli değil. Sorun giderildi. Şimdi az bir dosyamız kaldı. İnşallah bunları da temizlemek için çalışacağız. Yani; 'bugün transfer açıldı, onlar dursun durduğu yerde' demeyeceğiz. Onların da tamamını nihayete erdirene kadar sayın bakanımızın önderliğinde, büyükşehir belediye başkanımız, valimiz, milletvekillerimiz, Baki Ersoy vekilimiz ile hep birlikte azim ve gayretle yönetim kurulundaki değerli arkadaşlarım, iş adamlarımız herkes bu işe el uzattı, baş koyduk. Bunu nihayete erdirene kadar da devam edeceğiz.

"Katkı sağlayan, sağlamayan herkese çok teşekkür ediyorum"

Sarı-kırmızılı takımın bir önceki sezon gol yollarında etkili olan ismi Gavranovic'in kulüpten alacağı olan rakamın İsviçre'deki bir iş insanı tarafından ödendiğinin hatırlatılması üzerine Ali Çamlı, şu değerlendirmede bulundu:

Şimdi tabi dostluklar kurulurken uzun süreli kurulmalı. O gün biz darda kaldık. Benim çok eski bir dostum. Ona rica ettim. Kendisi oradan ödedi. Çünkü, biz buradan ödesek yetişmeyecekti. Sağ olsun şimdi bu güvene dayalı bir şey. Biz de buradan kendisine ödeyeceğiz. İsim falan söylemek doğru olmaz. Çünkü benim dostlarım öyle şeylere çok sıcak bakmaz. Burada, onun gibi bir sürü isimsiz kahraman var. Herkes çok şey yapıyor. Ama önemli olan Kayseri için bir şeyin yapılmış ve sorunun giderilmiş olması. Ben katkı sağlayan, sağlamayan herkese çok teşekkür ediyorum. Ama bize güvenenlere Allah bizi mahcup etmedi. Ben ondan dolayı da yüce rabbime şükrediyorum.

"Kayserispor dünden daha iyi olacak"

Transfer tahtasının açılmasında yönetim kurulunun da emeğinin çok fazla olduğunu söyleyen Başkan Çamlı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Tahtayı açan bizler. Bunu sürekli söylüyorum. Yönetim kurulunda sadece perdenin önünde ben varım ama arkada bir sürü gözükmeyen kahraman var. Esas bu işin teşekkür edilmesi gereken sahipleri onlar. Onun için ben bir kez daha onlara yürekten teşekkür ediyorum. Bundan sonra söz teknik heyette ve sahadaki sporcularımızda. İnşallah onlar da gereğini yaparlar. Bugüne kadar yaptılar. Alınlarının terini sahaya döküyorlar. Hepsi çok ahlaklı. Birinci sınıf çocuklar. Yani iyi bir ekibimiz var. Teknik heyet de şehrimize hoş geldiler, sefa getirdiler. İnşallah hayırlı olurlar. Recep Uçar ile yeni bir döneme başladık. İnşallah Recep hocamızı ve ekibini Allah mahcup etmesin. Başarılar nasip etsin. Burası her türlü başarıyı hak eden bir şehir. Recep Hoca da pırıl pırıl bir insan. Ekibi de öyle. Kayserispor dünden daha iyi olacak. Bugünden yarın daha iyi olacak. İlla ki iyi olması gerekiyor Kayserispor'un. Biz de bunun için mesai harcıyoruz. Allah mahcup etmesin.

"Dosyaların hepsi çok zordu"

Zorlu bir süreç atlattıklarını da sözlerine ekleyen Başkan Çamlı, şunları dedi:

Dosyaların hepsi çok zordu. Şimdi son 20 yılın sorunlarını çözüyorsunuz. Ya biz 2 ay borcun sahibine ulaşamadık. Bu kolay bir iş değil. Parayı yatırınca çözülmüyor. Bir de adamları bulmaya çalışıyorsunuz. Muhatap kim? Hangisi? Bilemiyorsunuz. Türkler kolay. Karşınızda belli bir isim var, konuşuyorsunuz. Rica ediyorsunuz. Ama ben bu süreçte hakikaten benim samimiyetime ve ödeme azmime inanan ve bu konuda da desteğini hiç esirgemeyen bütün kulüplere, şahıslara, sporculara sizin aracılığınızla da teşekkürü teşekkür etmek istiyorum.

Ali Çamlı, söz konusu süreçte ne kadarlık bir ödeme yapıldığı sorusunun sorulması üzerine ise "Ödendi, bitti. Sorun çözüldü. Bu kadarı yeter" cevabını verdi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)