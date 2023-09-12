Ali Çamlı: Çağdaş hoca bize hata yaptı

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Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, yeni teknik direktörü Recep Uçar için bir imza töreni düzenledi.

Sözleşme imzalandıktan sonra açıklamalarda bulunan Başkan Ali Çamlı, eski çalıştırıcıları Çağdaş Atan hakkında konuştu.

"Biz kimseyi burada zorla tutmayız"

Kayserispor'dan ayrılarak Başakşehir'in yeni teknik direktörü olan Çağdaş Atan'ın sözleşme feshi için Uyuşmazlık Çözün Kurulu'na gidildiğini söyleyen Ali Çamlı, şu ifadeleri kullandı:

Biz Antalya’da maçta beraber kaldık. Biz başkanımla sevincini yaşadık. Eğer sen bir kulüp ile gidip görüşeceksen, ahlaken bunun yapılması gereken kulüp başkanına; 'Ben artık burada yoruldum, misyonumu tamamladım. Ayrılmak istiyorum' dersiniz. Biz kimseyi burada zorla tutmayız. Biz Recep hocayı nasıl buraya zorla getirmediysek. Bir gönül birliğini varıldı ve imza attık. Çağdaş hoca bize bu hatayı yapmıştır. Bundan sonraki süreci Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nda (UÇK) devam ettireceğiz. UÇK ne karar verirse o da razı olacak, biz de razı olacağız. Bu konuyu da burada noktalamak istiyorum. Ona kulüp çoktur, bize de hoca çoktur. Allah ona da gittiği yerde başarılı olmayı nasip eylesin. Bizim hocamıza da burada üstün başarılar nasip etsin. Onun için bunun konuşulacak bir tarafı yok. Artık bunu gündemimizden çıkartalım. Bizim için artık o defter kapanmıştır. Recep Uçar ve kenetlenme dönemi başlamıştır. Bütün arkadaşlarımı, Recep hocama destek vermeye, bizlere destek vermeye, şehri yöneten büyüklerimize destek vermeye davet ediyorum. Gerçekten çok zor bir görev. 2.5 aydır benim çektiklerimi anlatsam kitap olur. Selam vermeyeceğiniz adamlara yalvarıyorsunuz ki Kayserispor’un borcundan düşsün diye. Bu şartlarda iş yapıyoruz. Lütfen tadını çıkartalım. Kayserispor iyi yolda. Bundan sonra da inşallah iyi olacak. Dünden daha iyi olacak. Hiç ümitsiz değilim. Bunu da bize Allah nasip edecek. Bu şehrin takımı bizleri hep mutlu etmeye ve sevindirmeye devam edecek