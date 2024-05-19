Ali Çamlı, sahaya neden girmek istediğini anlattı

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Kayserispor - Konyaspor maçı, Halil Umut Meler'in Nazon'a gösterdiği kırmızı kart sonrası Kayserispor Başkanı Ali Çamlı ve taraftarların tepkileri nedeniyle 9 dakika durduktan sonra tekrar başladı.

Devre arasında hakem Halil Umut Meler, Emniyet güçlerinin güvenlik çemberi içerisinde soyunma odasına gidebildi.

"Neden kırmızı kart gösterdiğini soracaktım"

2-2 biten maçın ardından Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, "Hakeme neden kırmızı kart gösterdiğini sormak için indim. İsim veriyorum, Serhat Tokat, Ümit Öztürk bunlar düdüğü bıraksınlar. Hakemler kendine çeki düzen verecek. Akıllarını başlarına alacaklar!" ifadelerini kullandı.

Halil Umut Meler daha önce sahada Ankaragücü'nün eski başkanı Faruk Koca'nın saldırısına uğramıştı.

"Kendi evlatlarımızla devam edeceğiz" demişti

Ali Çamlı şubat ayında yaptığı açıklamada ise Türk hakemlerine destek vermişti:

Hakemler yapacağı bir hatanın bir sonraki hafta kendi hanesine eksi olarak yansıyacağını bilmiyor mu, biliyor. Zaman zaman hakemleri eleştirebilirim ama eleştirilerim onları rencide etmek için değil, daha iyi olmaları içindir. Biz kendi evlatlarımızla, kendi kardeşlerimizle bu ligleri devam ettireceğiz