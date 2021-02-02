Ali Güneş 42 yaşında futbolu bıraktı

2018 yılında futbola geri dönen Ali Güneş, bu kez yeşil sahalara tamamen veda ettiğini açıkladı.

Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın eski futbolcusu Ali Güneş, aktif futbol hayatını noktaladı.

7. LİGDE OYNUYORDU

2018'de veda ettiği yeşil sahalara yeniden dönen Güneş, son olarak Almanya 7. Ligi ekibi Furtwangen’de oynuyordu.

Ali Güneş, yoluna antrenör olarak devam etmek istediğini söyledi.

"O DÖNEM GALATASARAY DA TEKLİF YAPMIŞTI"

Freiburg’dan 2000 yılında sarı-lacivertlilere gelerek Süper Lig’de top koşturmaya başlayan oyuncu o dönem için “Frankfurt, Hamburg ve Dortmund’dan teklifler vardı. Galatasaray ve Beşiktaş da teklif yaptı ama Fenerbahçe’ye karar verdim. Babam Fenerbahçe taraftarıydı, dolayısıyla nereye gideceğim belliydi." dedi.