Ali Güneş: Ariel Ortega Türkiye'de mutlu değildi

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Ali Güneş, Türkiye'den kaçan Ariel Ortega'nın nasıl gittiğini anlattı.

2000-2004 yılları arasında Fenerbahçe'de, 2004'ten 2007'ye kadar da Beşiktaş'ta oynayan Ali Güneş, şampiyonluk yarışı ve Ariel Ortega hakkında açıklamalarda bulundu.

Ajansspor'a konuşan Güneş'in sözleri şu şekilde:

"ÜÇ BÜYÜK TAKIMIN DA ŞANSLARI EŞİT"

-Bu sezon şampiyonluk ipini hangi takım göğüsler? Kimi avantajlı görüyorsun?

"Üç büyük takımın da şansı eşit. Trabzonspor da form tutmaya başladı. Ancak her takım beklenmedik puan kayıpları yaşayabilir. Mesela Beşiktaş çok iyi gidiyordu. Fenerbahçe ise kötü oynamasına rağmen maç kaybetmiyordu. Ama her şey bir anda değişti. O nedenle şampiyonluk için konuşmak çok erken."





"İKİ TAKIMDA DA BASKI AYNI"

-Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta forma giydin. Hangisinde daha çok baskı hissettin?

"Her iki takımda da baskı aynı. Çünkü ikisinde de şampiyon olmak zorundasın. Yönetimlerden çok taraftarlar sizi etki altına alıyor. Sizden her sene şampiyonluk veya bir kupa bekliyorlar. Bu baskıyı kaldıran oyuncu başarılı olur ve üst seviyelere çıkabilir. Baskıyı kaldıramayanlar ise büyük takımlarda tutanamaz."





"LAVABOYA GİDİYORUM DİYE ÇIKTI"

-Ariel Ortega'nın Fenerbahçe'den gidişine neler sebep oldu? Sürekli teknik direktör Werner Lorant ve Ceyhun Eriş suçlandı?

"Evet, dışarıdan sanki onlar yüzünden gitti diye yansıtıldı. Ama kendi ayrılmak istedi. Ortega, Türkiye'de mutlu değildi. Samandıra Tesisleri'ndeki bir maç toplantısında ilk 11'de ismini görmeyince 'lavaboya gidiyorum' diye çıktı. Daha sonra eşyalarını toplayıp Arjantin'e gittiğini öğrendik."