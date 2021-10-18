Fenerbahçe'de 4 sezon forma giyen Ali Güneş, eski başkan Aziz Yıldırım'ın heykeli dikilmesi gerektiğini söyledi. Eski futbolcu, "Aziz Yıldırım yediğimiz yemeğe bile karışırdı" dedi.

Bir dönem Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta oynayan eski futbolcu Ali Güneş, Emek Ege'nin NTV Spor'daki "Kırılma Anı" programına konuk oldu.

Freiburg’dan 2000 yılında sarı-lacivertlilere gelerek Süper Lig’de top koşturmaya başlayan oyuncu, Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım hakkında şu açıklamalarda bulundu:

Ali Güneş: Aziz Yıldırım her şeyimize karışırdı - İZLE



"AZİZ YILDIRIM'IN HEYKELİ DİKİLMESİ LAZIM"

"Aziz Başkan ayrı bir insan. Kendine göre farklı tavırları, davranışları var ama Aziz Yıldırım, Fenerbahçe için varını yoğunu ortaya koyan birisi. Fenerbahçe'nin gelmiş geçmiş en iyi başkanlardan biri. Almanya'da oynarken futbolcuların özel hayatına çok fazla karışılmazdı. Fenerbahçe'de nereye gitsen, kimle görüşsen başkanın haberi oluyordu. İnsan çekiniyordu ama ben Aziz Yıldırım'ı hala severim. Heykeli dikilmesi gereken insan varsa, bana göre o Aziz Yıldırım'dır. Aziz Yıldırım, Türk futbolu ve Türk sporu için çok büyük bir değerdir."





"FENERBAHÇELİ FUTBOLCU EN GÜZEL KADINLARLA GÖRÜŞMELİ..."

"Bindiğimiz arabaya kadar karışıyordu. Bana bir gün geldi 'Fenerbahçeli futbolcu en güzel restoranda yemek yemeli, en güzel arabaya binmeli ve en güzel kadınlarla görüşmesi lazım' demişti."