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Ali Kemal Denizci kaza geçirdi
Trabzonspor'un efsane isimlerinden eski milli oyuncu Ali Kemal Denizci'ye motosiklet çarptı.
- 14.10.2022 - 23:32
- Güncelleme : 14.10.2022 - 23:33
Trabzon'un Ortahisar İlçesi Beşirli Mahallesinde karşıdan karşıya geçmek isteyen Ali Kemal Denizci’ye motosiklet çarpması sonucu yaralandığı öğrenildi.
Sağlık durumu iyi
İHA'nın aktardığına göre; Imperial Hastanesi’nde ilk tedavisi yapılan Denizci’nin genel durumunun iyi olduğu, kaburgalarından ve ayağından yaralanan efsane ismi, eski takım arkadaşlarından Serdar Bali ve yakın arkadaşları ziyaret etti.