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    Ali Kemal Denizci kaza geçirdi

    Trabzonspor'un efsane isimlerinden eski milli oyuncu Ali Kemal Denizci'ye motosiklet çarptı.
    • 14.10.2022 - 23:32
    • Güncelleme : 14.10.2022 - 23:33
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    Ali Kemal Denizci kaza geçirdi

    Trabzon'un Ortahisar İlçesi Beşirli Mahallesinde karşıdan karşıya geçmek isteyen Ali Kemal Denizci’ye motosiklet çarpması sonucu yaralandığı öğrenildi.

    Sağlık durumu iyi

    İHA'nın aktardığına göre; Imperial Hastanesi’nde ilk tedavisi yapılan Denizci’nin genel durumunun iyi olduğu, kaburgalarından ve ayağından yaralanan efsane ismi, eski takım arkadaşlarından Serdar Bali ve yakın arkadaşları ziyaret etti.

    Ali Kemal Denizci kaza geçirdi #1

    Ali Kemal Denizci kaza geçirdi #2

    Ali Kemal Denizci kaza geçirdi #3


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