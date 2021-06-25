- Haberler
- Futbol Haberleri
- Ali Koç 2019-2020 yılları için ibra edildi
Ali Koç 2019-2020 yılları için ibra edildi
Fenerbahçe'de yönetim kurulu başkanı Ali Koç, yönetim kurulu ve denetim kurulunun 2019-2020 dönemleri oy birliği ile ibra edildi.
- Haber Merkezi
- 25.06.2021 - 16:05
- Güncelleme : 25.06.2021 - 16:38
Fenerbahçe Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, Ülker Stadı'nda gerçekleştiriliyor. Kongrede mevcut başkan Ali Koç, tek aday durumunda.
Kulüp tarihinde ikinci kez statta düzenlenecek genel kurulda, aidatını yatıran 29 bin 9 üye oy kullanacak.
Fenerbahçe Kulübünde iki gün sürecek genel kurulda, başkanı seçmek için oy verme işlemi 26 Haziran Cumartesi günü yapılacak.
ALİ KOÇ VE YÖNETİM KURULU İBRA EDİLDİ
Fenerbahçe'de mevcut başkan Ali Koç ve yönetim kurulu, denetim kurulunun ibra oylamasına sunuldu.
Ali Koç ve yönetimi 2019-2020 dönemleri için seçim öncesi oy birliğiyle ibra edildi.