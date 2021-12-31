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    Ali Koç: 2021'in en anlamlı adımı Yargıtay kararı oldu

    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli camianın yeni yılını kutladı.
    • Haber Merkezi
    • 31.12.2021 - 15:13
    • Güncelleme : 31.12.2021 - 15:27
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    Ali Koç: 2021'in en anlamlı adımı Yargıtay kararı oldu

    Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, yeni yıl dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.

    3 TEMMUZ'A VURGU YAPTI

    Mesajında 3 Temmuz sürecine dikkat çeken Koç, sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir yıl olması temennisinde bulundu.

    Ali Koç'un yeni yıl mesajı şu şekilde;

    "İyi günde kötü günde sonsuz bir destek ve aidiyet duygusuyla her zaman Fenerbahçe'nin yanında olan Sevgili Fenerbahçe ailemiz,

    Bir yıla veda edip yeni bir yıla merhaba derken;

    Fenerbahçemizin 3 Temmuz Davası'ndaki haklılığının Yargıtay kararıyla bir kez daha kanıtlanması bizim için 2021'in en anlamlı adımı, gelecek günlerin de en umutlu haberlerinden biri oldu.

    Bu konuda atacağımız adımlarla Kulübümüzün elinden alınan haklar için mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz.

    Sizlerle birlikte Kulübümüzün çatısı altında, büyük bir aile olarak beraberliğimizin hiç eksilmediği, omuz omuza Sarı Lacivert başarıları eşsiz desteklerinizle yaşayacağımız bir yeni yıl diliyor;

    2022'nin ülke ve toplum olarak refah ve barış içerisinde geçireceğimiz, kadına şiddet olaylarının yaşanmadığı, gençlerimizin yarınlara umutla baktığı, sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir yıl olmasını temenni ediyorum.

    Sevgi ve saygılarımla"

    Ali Koç: 2021 in en anlamlı adımı Yargıtay kararı oldu #1

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