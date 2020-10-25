Ali Koç: 28 şampiyonluğumuz var, kimse bunu değiştiremez

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 1959 öncesi kazandıkları şampiyonlukların sayılması için mücadele ettiklerini söyledi. Koç, 5 yıldızı takana kadar formadaki yıldızları kaldırabileceklerini belirtti.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Divan Kurulu toplantısında konuştu.

Koç, sarı-lacivertli takımın toplam 28 şampiyonluğunun olduğunu ve bu şampiyonlukların sayılması için çalışma içerisinde olduklarını açıkladı.

"28 ŞAMPİYONLUĞUMUZ SAYILACAK"

Koç, "28 şampiyonluğumuz tarihte var, kimse bu tarihi değiştiremez. Er ya da geç o hakkımızı alacağız. Çok çalışıyoruz, belki dikkatinizi çekmiyor ama arka tarafta yoğun mesaimiz var. An itibariyle yavaş yavaş bu konunun başkalarının da dikkatini çektiğini görmek, bir rakibimizin başkanının bu konuya atıfta bulunması, doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Bu bize nasip olur ya da olmaz ama Fenerbahçe Kulübü hak ettiği şampiyonlukları göğsüne takacak. Hiç şüpheniz olmasın." dedi.

"5 YILDIZI TAKANA KADAR 3 YILDIZ KALKSIN ÖNERİSİ VAR"

Fenerbahçe Başkanı ayrıca "Yönetimde 5 yıldız takana kadar, 3 yıldızı takmayalım önerisi var. Enteresan, çarpıcı ve radikal bir öneri. Belki de önümüzdeki sezon 3 yıldızı kaldırabiliriz. Peki 4. yıldızı takarsak ne yapalım? Seneye hiç mi takmayalım? Olursa tabii, inşallah olur. Bir öneri sunabilirsiniz." ifadelerini kullandı.