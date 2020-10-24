Dolar
7.9671
0.3691%
Euro
9.4492
0.6143%
Altın
1901.9
-0.1155%
Borsa
1190.63
-0.6417%
G. Altın
487.203
0.2495%
Bitcoin
102982.54
-0.5434%
EXEN Coin
10.85
0.35%
23ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 23 C

    Ali Koç: 5 yıldız verilene kadar 3 yıldızı kaldırabiliriz

    Fenerbahçe Kulübü, sarı-lacivertli kulübün şampiyonlukları ve yıldız sayısı hakkında konuştu.
    • Haber Merkezi
    • 24.10.2020 - 14:03
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Ali Koç: 5 yıldız verilene kadar 3 yıldızı kaldırabiliriz

    Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli camianın tarih boyunca toplam 28 şampiyonluğunun olduğunu ve bu şampiyonlukların sayılması için çalışma içerisinde olduklarını açıkladı.

    "28 ŞAMPİYONLUĞUMUZ SAYILACAK"

    Sarı-lacivertli camiaya yönelik konuşan Ali Koç "28 şampiyonluğumuz tarihte var, kimse bu tarihi değiştiremez. Er ya da geç o hakkımızı alacağız. Çok çalışıyoruz, belki dikkatinizi çekmiyor ama arka tarafta yoğun mesaimiz var. An itibariyle yavaş yavaş bu konunun başkalarının da dikkatini çektiğini görmek, bir rakibimizin başkanının bu konuya atıfta bulunması, doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Bu bize nasip olur ya da olmaz ama Fenerbahçe Kulübü hak ettiği şampiyonlukları göğsüne takacak. Hiç şüpheniz olmasın." dedi.

    Ali Koç: 5 yıldız verilene kadar 3 yıldızı kaldırabiliriz #1

    "5 YILDIZA KADAR 3 YILDIZ KALKSIN"

    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ayrıca "Yönetimde 5 yıldız takana kadar, 3 yıldızı takmayalım önerisi var. Enteresan, çarpıcı ve radikal bir öneri. Belki de önümüzdeki sezon 3 yıldızı kaldırabiliriz. Peki 4. yıldızı takarsak ne yapalım? Seneye hiç mi takmayalım? Olursa tabii, inşallah olur. Bir öneri sunabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

    Görüş Bildir