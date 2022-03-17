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    Ali Koç: 6 ay sonra yabancı bir hocayla çalışacağız

    Ali Koç: 6 ay sonra yabancı bir hocayla çalışacağız

    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç imza töreninde, "6 ay sonra çok büyük ihtimalle yabancı bir hocayla çalışacağız." ifadelerini kullandı.
    • Haber Merkezi
    • 17.03.2022 - 18:30
    • Güncelleme : 17.03.2022 - 18:44
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    Sarı-lacivertliler, bu sezon üstün performans gösteren genç oyuncular için harekete geçti.

    Özellikle Ferdi Kadıoğlu ve Arda Güler gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi haline gelmişti.

    Fenerbahçe, 6 oyuncuyla sözleşme yeniledi. İmza töreninde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da yer aldı.

    "6 AY SONRA YABANCI HOCAYLA ÇALIŞACAĞIZ"

    Yeni hocayla ilgili de açıklama yapan Koç, "6 ay sonra yüksek ihtimalle yabancı hocayla çalışacağız. Bugün İsmail hoca sıkıntılı dönemde, para pul konuşmadan sıkıntılı dönemde takım aldı. Bunu kolay kolay herkes yapmaz.

    İsmail Hoca'nın '2. adam olmak istemiyorum' diye bir sözünü hatırlamıyorum. İsmail Hoca daha bize çok hizmet edecek. İnşallah şartlar uygun olursa daha da uzun beraber olacağız." ifadelerini kullandı.


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