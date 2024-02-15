Ali Koç açıkladı: Süper Kupa nisan ayında oynanacak Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanacak ertelenmiş Süper Kupa finalinin 31 Mart yerel seçimlerinden sonra oynanacağını açıkladı.

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ensonhaber.com

29 Aralık'ta Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Süper Kupa maçının ertelenmesi ülkede gündem olmuştu.

İki takımın ortak kararıyla ertelenen müsabakanın ne zaman oynanacağı da merak ediliyor.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Halk TV'ye yaptığı açıklamada Süper Kupa maçının 31 Mart seçimlerinden sonra yapılacağını duyurdu.

Net tarihin belli olmadığını söyleyen Koç, müsabakanın nisan ayı içerisinde yapılmasının ise kesin olduğunun altını çizdi.

Bize 28 Şubat dendi. Sonra o tarihten vazgeçildi. Seçimlerden sonra oynanacağı kesin. Nisan ayının içinde oynanacağı kesin. Takvim çok yoğun, çok sıkışık. Bizler de tez zamanda planlama bekliyoruz. Ona göre plan yapacağız.

Ali Koç, Murat Kurum'dan ne rica etmişti?

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Murat Kurum, Fenerbahçe Kulübünü ziyaret etti. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kurum'un ziyareti sırasında Süper Kupa'nın oynanacağı yer için tavsiyede bulundu.

Ali Koç, Kurum'a "İktidar mensubu bir siyasetçi olarak sizden ricamız, Süper Kupa'nın deprem bölgesinde oynanmasını öneri olarak sunmak istiyoruz. Bence çok faydalı olur." dedi.

Kurum'un Ali Koç'a cevabı ise "Takipçisi ve destekçisi olacağız. Hassasiyetinden dolayı da Ali Koç başkanıma çok teşekkür ediyorum." oldu.