Ali Koç, açıklamalarda bulunuyor

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Fenerbahçe Kulübünün olağan seçimli genel kurulu yapıldı.

Şükrü Saraçoğlu Stadı'ndaki genel kurul, yönetim kurulu üyesi Fethi Pekin'in konuşmasıyla başladı.

Vefa Küçük seçildi

Başkan adaylarından Ali Koç ve yönetim listesinde yer alan isimler kongre divan başkanlığı için Vefa Küçük ismini önerirken, diğer başkan adayı Aziz Yıldırım ve yönetim listesindeki isimler, aynı zamanda Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu'nu önerdi.

Yapılan oylama sonrasında kongre divan başkanlığına Vefa Küçük seçildi.

Kongre divan başkanlığına seçildiği için üyelere teşekkür eden Küçük, gündemi oylara sundu. Kongre gündemi, oy birliğiyle kabul edildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından genel kurul başladı.

Aziz Yıldırım'la seçim yarışına giren mevcut başkan Ali Koç, kürsüye gelerek açıklamalarda bulundu.

Koç, sözlerine şu şekilde başladı:

Ne yazık ki evdeki hesap çarşıya uymadı. Öncelikle şunu bilmenizi isterim, ruhumun ruhunuza en ihtiyaç olduğu bir dönemde, yani Fenerbahçelilik ruhunuza, buraya geldiniz. 9 bin kişi bugün gelmiş. Sadece beni destekleyenleri değil Sayın Aziz Yıldırım'ı destekleyenlere de canı gönülden teşekkür ediyorum. Fenerbahçe demokrasisine hep beraber değer kattık. Çok farklı bir gün bekliyorduk. Özellikle ben... Niye farklı bir gün bekliyordum? Çünkü, 6 senedir hayal ettiğim çok istediğim ama gerçekleşmeyen buluşma bugün gerçekleşecekti ama olmadı, yine olmadı.