Ali Koç: Türkiye'deki en güvenilmez kurum Türkiye Futbol Federasyonu Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, gündeme dair açıklamalar yaptı. Koç, "Türkiye'deki en güvenilmez kurum Türkiye Futbol Federasyonu, en güvenilmez sektör futbol" ifadelerini kullandı.

ensonhaber.com

SAYFAYI SIK SIK YENİLEYİNİZ...

Fenerbahçe ve Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç, TFF Mali Genel Kurulu'nun Seçimli Genel Kurul olarak düzenlenmesi gündemi ile ilgili basın toplantısı düzenliyor.

Koç, Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nun 1907 Tribünü'nde çarpıcı açıklamalara imza atıyor.

"Sert cevabı mecburen, istemeyerek, üzülerek vermek zorundayım"

Koç, sözlerine şu şekilde başladı:

Durup dururken imza süreci başlamadı. Herkes memnun mesut, dünya toz pembe, kimse şikayet etmiyor, boş vaktimiz var gidip imza toplayalım denmedi. Olağanüstü bir kişiyle muhatap oluyoruz. Milyonların maç skorlarına, hafta sonu skorlarına bütün haftasını etkilediği futbol sektörünün nasıl son derece ilginç, garip, kindar, son derece kolay günü anı kurtarmak için yalan söyleyen bir insanın elinde olduğunu anlatmaya çalışacağım. Biz artık bıktık devamlı kendimizi müdafaa etmekten. Riyad'da ihaleyi bize çıkardılar. Yine aynı şeyi yapıyorlar. En son sert cevabı mecburen, istemeyerek, üzülerek vermek zorundayım. Onlar siyaseti karıştırdıkları için siyasete değinmek zorundayım.

"Niye imza toplama ihtiyacı duyduk?"

İmza toplamaları hakkında Koç, şu sözleri sarf etti:

Niye imza toplama ihtiyacı duyduk? 18 Temmuz ortada yokken imza toplama süreci başladı. Zaman kazanmak için 18 Temmuz tarihi verildi. Bu tarih ile bazı kulüpler yanlarına çekildi. Ben aday olmayacağım, beni de rencide etmeyin, Avrupa Şampiyonası'na gideyim, aday olmayıp bırakacağım dediği için bazı kulüpler inandı. Bazı kulüpler de neyin ne olduğunu bilmelerine rağmen rekabette kendilerine avantaj sağlayabilmek için nasıl zikzak çizdiklerini anlatmaya çalışacağım. Belki de Türkiye'de en güvenilmez kurum TFF. Belki de en güvenilmez sektör de Türkiye'deki futbol sektörüdür.

"Türkiye'deki en güvenilmez kurum Türkiye Futbol Federasyonu, en güvenilmez sektör futbol"

Krizlerin yönetilemediğini belirten Ali Koç, şu ifadeleri kullandı:

Bu sezon, hiçbir sezonda olmadığı kadar kaotik bir ortam var. Pek çok kriz, skandal oldu. Riyad, hakem tokatlanma olayı, bir takım sahadan çekildi, Süper Kupa, sızan görüntüler, hakemlerin ifadeleri, beklentiyle bilmem neyle karar verenler... Bir sürü şey oldu üst üste. Kendisi hakem dışında sıkıntımız yok diyor ama krizleri yönetemedi. Kriz yönetimi olağanüstü kötü. Yalpalaya yalpalaya gereken cesareti ve iradeyi gösteremediği için kulüpler arasında sıkıntı oluştu. Bugün Türk futbolunda büyük bir güven bunalımı var. Türkiye'deki en güvenilmez kurum Türkiye Futbol Federasyonu, en güvenilmez sektör futbol.

"Seviyorum, sevmiyorum ile yönetemez"

Ali Koç, hakemlik müessesinin kötü etkilendiğini söyledi.

Hakemlik müessesi yerle bir edildi. Sayın Başkan, aslında hem başkan hem MHK Başkanı olarak hareket etmeyi seçti. Niyeti olan çok sıkıntılı müesseseyi düzeltmekti, daha sıkıntılı hale getirdi. Hakemlik yapboz tahtasına döndü. 21 ayda hakemlik müessesinde ne kadar çok format denenip vazgeçildi. Kişilere ve kurumlara özel düzenlemelere gidildi. TFF statüsü madde 3, tarafsız davranmak ve ayrımcılık yapmamak diyor. Bize göre tamamen ters bir yönetim anlayışı var. Bunu anlamamız zaman aldı. Kindar bir başkan var. Sayın Ahmet Nur Çebi ile ilgili girdiği polemikte olayı kişiselleştirdi. Birçok kez arayı bulmaya çalıştım, olmadı. Beşiktaş'a gösterdiği muamele... Amirimiz TFF. Seviyorum sevmiyorumla futbolu yönetemez. Standart içinde muamele göstermesi lazım. Beşiktaş olayında gördük ki kindar biri.

"Galatasaray ile arasında garip bir ilişki var"

Mehmet Büyükekşi ve Galatasaray hakkında Ali Koç, şöyle konuştu:

Galatasaray ile arasında garip bir ilişki var. Kendilerine söylüyorum. Galatasaray Başkanı ve TFF Başkanı'na 'Sizin kavganız kayıkçı kavgası' diyorum. Sayın Ahmet İbanoğlu'na şahsıma dava açması için telkinde bulundu ve izin verdi. Fenerbahçe - Karagümrük maçından sonra çarpıcı bir olay oldu. Bir pazar günüydü. Fenerbahçe lehine, Karagümrük aleyhine net bir hakem hatası oldu. Malum camia da biliyorsunuz bu işleri çok iyi kullanıyor, yaygara kopardı, benzer şeyler kendi maçlarında olmasına rağmen. 27 Kasım Pazar günü Sayın Başkan TFF'ye hışımla, sinirle federasyona giriyor. Girişte 'Beni camiamla karşı karşıya getirmeye çalışıyorlar' diyorlar şiddetle. Birçok insanın önünde bir açıklama yazdırıyor Sayın Medine Hanım'a. Başkanın ağzından. İbanoğlu'na okeyletip açıklamayı yayınlıyorlar.

"Omurgasız derken bunu kastettim"

Ali Koç, sözlerine şöyle devam etti:

Hangi futbol takımının şampiyonluk adayı olur, Avrupa adayı olur, düşme düşmeme yarışında olur, hangi takıma yapılan bir hakem hatasından sonra MHK Başkanı açıklama yapmıştır. Soruyorum Beşiktaş, Trabzonspor, Galatasaray, başka kulüp hatırlıyor musunuz? Teşkilat üstündeki etkiyi düşünebiliyor musunuz? Bir TFF Başkanı, eşit rekabet sağlaması gereken adam öfkeyle bağırıyor, 'Camiamla karşı karşıya getireceksiniz' diyor. Başkan diyorlar '3-4 maç ceza veririz' diyorlar. MHK Başkanı'na 'omurgasız' derken bunu kastetmiştim, yazıyı yazdırıyor, 'Tamam mı Ahmet' diyor, imzasını attırıyor.

"Cesaret edemedi"

Büyükekşi'nin adaylığıyla ilgili Koç, şunları dedi:

Kesinlikle aday olmayacağım demişti, şimdi mayısta bakacağız diyor. Bunun ne taktikleri olduğunu biliyorsunuz. Talihsiz olaydan önce TFF'deydik. 6-7 yönetici vardı. Devre arasında MHK'yi değiştireceğini, hakemlerin yüzde 40'ını değiştireceğini, talimat değiştireceğini anlattı. Bir yumruk olayı oldu. Bizim başkan 180 derece değişti. Riyad olayı malumunuz. Bir sürü başkan bana şike teklif edildi dedi. Onları soruşturdu mu, soruşturmadı mı? Bahis iddiaları diz boyu. Trabzonspor - Fenerbahçe maçından sonra etki altında kaldı. Fenerbahçeli futbolculara ağır cezalar verdirmek için raporlar değişti ama yapamadı, cesaret edemedi. Bizim futbolculara 4'er 5'er maç ceza verilecekti.

"Kulüpler dik durursa bölemez"

Koç, Büyükekşi'nin kulüplerin arasını açtığını belirti.

Böl parçala ve yönet yönetim anlayışıyla kulüpler arasına nifak tohumu ekti. İmza sürecinde de görüyorsunuz, Kulüpler Birliği'ni bölmeye çalışıyor. Kulüpler dik durursa bölemez ama bazı kulüpler zikzak çizdiği için başarılı oldu. Riyad'da kendi başarısızlığını örtbas edebilmek için bizleri Ankara'ya şikayet etti. Riyad'da tuttu ya, sayın Cumhurbaşkanımıza kadar kandırdılar. O tuttuğu için bugün de aynı şeyi yapmaya çalışıyorlar. Riyad'da kendi beceriksizliğini üstünü kapatmak için Ankara'ya bizi şikayet etmişti. Bugün de koltuğunu korumak için aynı sürece girdi...

"Galatasaray ve Trabzonspor da dahil buna, imza vereceklerini söylüyorlar"

Beşiktaş, Dursun Özbek ve Trabzonspor hakkında konuşan Koç, şu açıklamayı yaptı:

Başta Galatasaray ve Trabzonspor da dahil buna, imza vereceklerini söylüyorlar. Pazartesi lafı geçiyor, pazartesi geç diyenler de var. 5 Nisan'da dört takım daha sürece dahil oluyor, bunlardan biri Fenerbahçe. Süper Kupa'yla ilgili TFF'den bize zehir zemberek bir yazı geldi. Biz de 'Yeter' dedik ve katıldık. Sonrasında Beşiktaş da katıldı. Beşiktaş da suçlanıyor ya. Bu işin farkına varan Büyükekşi, dayanamayacağını anlayıp Şanlıurfa'da zaman kazanmak için bir açıklama yaptı. Hala yönetim kurulu kararı var mı yok mu bilmiyoruz.

Bu açıklama gelince, orada da Dursun Özbek ile istişare yapıyorlar. Derhal seçime gidelim diyen Dursun Özbek ne olacak 15-20 günden noktasına geliyor. İmza vereceğinden üçü, 18 Temmuz hedefimize ulaştık, imzaya gerek yok diyorlar. 18 Temmuz'da yeni bir TFF seçileceğini düşünerek bunu söylüyorlar. Şimdi de öz güven tavan yapmış, 60 günden önce yapılamaz seçim diyor. 25 günü Dursun Özbek sayesinde cebe koydu ya, o zaman 18 Temmuz'da yaparız diyor. Yönetim kurulu kararıyla bunu haziran başına getirebilir.

"Bizim imza vermememiz riyakarlık olur"

İşin bayraktarlığını yaptıklarını söyleyen Koç, şu ifadeleri kullandı:

Nasıl oluyor da bu iş Fenerbahçeli Ali Koç'un üstüne yapışıyor? İmza sürecini anlattım. Biz ne işin başındayız, ne lideriyiz. Kulüp başkanları 'Sen olmasan çoktan yollamışlardı' diyorlar. Biz nasıl bu işin bayraktarlığını yaptığımızı anlayamadık. Biz imzamızı verdik. Biz bunlar yüzünden Süper Kupamızı çöpe attık, sahaya çıkmadık. Türkiye Kupası'na da çıkmayacağız. Bizim imza vermememiz riyakarlık olur.

"Kulüpler mecburen başkan olarak sizi tanıyor"

Bazı kulüplerin mecburen destek olduğunu ifade eden Koç, şöyle konuştu:

Tüm siyasi desteğe, size verilen omuza rağmen, başka adayların önünün kesilmesine rağmen delegelerden aldığınız oy belli! Asıl azınlık sizsiniz! Atanan bir başkanın, demokratik haklarını kullanan kulüplerin çabalarını anti-demokratik yöntemlerle engellemeye çalışmasını sizin takdirinize bırakıyoruz. Sayın başkan kaç tane kulüp var biliyor musunuz size arkanızdan sövüp, mecburen başkan olarak sizi tanıyor.

"Söz konusu milli değerler ise bize laf edecek en son kişi sizsiniz!"

FETÖ hakkında Koç, şunları dedi:

Söz konusu milli değerler ise bize laf edecek en son kişi sizsiniz! İki telefonunda da bylock çıkan adam bize vatan millet dersi veremez! Bu ülkeyi de anlamıyorum artık! Bu örgütün kenarından köşesinden geçenlerin futbolun içinde yer almaması lazım. Adam mı kalmadı bu ülkede? Bu FETÖ unsuru hala futbolun içerisinde. Daha fazla o günlere dönme adımları atılmaktadır.

"Sayın Cumhurbaşkanı'nı da kandırdılar"

Riyad'da oynanması beklenen ve gerçekleşmeyen Süper Kupa hakkında Koç, şöyle konuştu:

Riyad'daki olaylarda Sayın Cumhurbaşkanı'nı da kandırdılar. Dursun Özbek olsam 'Riyad'da ben de vardım, neden benden bahsedilmiyor?' derim.

"Belediyeler, imza veren kulüplere baskı yapıyor"

Belediyelere talimat gittiğini belirten Ali Koç, şu ifadeleri kullandı:

Belediyelere talimat gidiyor. Belediyeler, imza veren kulüplere baskı yapıyor. Para sözü, vaadi veriyor. Kendisi aradığında da 'Size Ali Koç mu baskı yapıyor?' diyor. Bu bir seçim değil, beni buraya kimin getirdiğini biliyor musunuz? Bana yapılan ona yapılır diyor. Bazı kulüplere de şey diyorlarmış, bu Başkan gidecek bir şekilde de Ali Koç göndertti denmesin diye böyle uzuyor.

"Yalansa yalansınlar"

Ali Koç, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

Bir de Volkan Can var, o siyaset yapmıyor. 'İmza vermeyen takımların maçlarına atanan hakemlere daha titizlikle bakılıyor' diye kulüplerle görüşüyor. Ne demek bu? Milli Takım için bir sponsorluk anlaşması yapılıyor, paranın bir kısmı alınıyor ve kulüplere dağıtılıyor. Yalansa, yalanlasınlar.

"Dursun Özbek'i anlamakta zorlanıyorum"

Dursun Özbek'in kendisiyle çeliştiğini ifade eden Ali Koç, şu değerlendirmeyi yaptı: