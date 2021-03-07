Ali Koç: Aday olup olmayacağıma karar vermedim

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, haziran ayındaki seçimlerde aday olup olmayacağıyla ilgili soruya yanıt verdi. Koç açıklamasında "Evdekiler arıza çıkarmaya başladı" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, haziran ayında yapılacak seçimde aday olup olmayacağı ile ilgili bir mesaj verdi.

Başkan Ali Koç, ailesinde yeniden aday olmaması yönünde talepler olduğunu ifade ederken, henüz kararını vermediğini ifade etti.

"EVDEKİLER ARIZA ÇIKARMAYA BAŞLADI"

NTV'de konuşan başkan, "3 senede çok şey yaşadık, tahminlerin ötesinde sıkıntılar yaşadık. Hiç beklemediğimiz başarısızlıklar gördük ki çok büyük fedakarlıklar yaparken, çok uğraşırken. 2006'da girerken kimseye sormadık, emrivaki yaptık. 2018'de sormadık ama söyledik öncesinde. Bu sefer, evdekiler arıza çıkarmaya başladı. Daha köprünün altından çok su akar." dedi.

"ADAY OLACAKLAR HEMEN ADAY OLSUN"

Türkiye'deki futbol ortamının değişmesinin zaman gerektirdiğini de belirten Ali Koç, "Benim taşıdığım zihniyet, ilkeler, yapıcı rekabet, sahada kora kor rekabet, saha dışında beraber hareket edelim falan, gösteriyor ki Türkiye bu işten çok daha uzak, o noktalara gelmesi zaman alacak. Bu da ciddi maddi manevi fedakarlık gerektiriyor. İstediğiniz başarı gelmeyince de kafanıza soru işaretleri koyduğunuz biz iş. Bu kokuşmuş yapının değişmesi zaman alacak, onun içinde olup olmayacağımızı zaman gösterecek. Ben bu seçim döneminde aday olup olmayacağımı bilmiyorum ama adaylar hemen çıksın, ne kadar çok aday, o kadar çok fayda demektir. Benin yaşadıklarımı kimse yaşamayacak. Ben aday olursam ne kadar imkanım olursa, aday olanların da olacak." ifadelerini kullandı.