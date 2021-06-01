Ali Koç: Ağustos ayında kulüp satın alacağız

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç yaptığı açıklamada, "Ağustos ayında ligler başlamadan ya 2. lig ya da 3. ligde bir kulüp satın almış olacağız" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, basın mensuplarıyla bir araya gelip açıklamalarda bulundu.

Koç yaptığı açıklamada, “1 stoper, 1 kanat, 2 forvet, belki de sağ bek ve sol bek, fırsat transferleri var. En azından bu transferleri yapacağız.

15 milyon euroluk bir satışımız olabilir. Kulübü birkaç sene götüreceğine inandığımız kadro şu anda elimizde. Gerekli dokunuşları yapıp, elden çıkarmak istediklerimizi elden çıkardığımız takdirde, Fenerbahçe'yi şampiyonluğa götürecek yapılandırma hazır diye düşünüyorum.





“BU SENE FUTBOLUN RENGİ SARI-LACİVERT OLACAK”

İnancım, bu sene futbolun rengi sarı lacivert olacak.

Takımın yüzde 70'i hazır. Belki reddedemeyeceğimiz teklifler gelebilir, gelmediği takdirde bizi şampiyonluğa götüreceğine inandığımız oyuncularla kolay kolay bir hamle yapmayacağımızı söyleyebilirim. Birkaç genç alıp kiralayacağız, onları transferden saymayacağım.

“AĞUSTOS AYINDA KULÜP SATIN ALACAĞIZ”

Ağustos ayında ligler başlamadan ya 2. lig ya da 3. ligde bir kulüp satın almış olacağız ya da bir kulüple iş birliği tesis edip, pilot kulüp meselesini çözeceğiz. Kiraladığımız oyuncular süre almıyor. Bunu artık çözmek istiyoruz.” ifadelerini kullandı.