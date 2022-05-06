Ali Koç: Ahmet Ağaoğlu varsa biz yokuz

Ali Koç: Ahmet Ağaoğlu varsa biz yokuz

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, düzenlediği basın toplantısnda Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun Kulüpler Birliği Vakfı başkanlığı devam ettiği müddetçe toplantılara katılmayacağını ifade etti.

Süper Lig'in 35.haftasında oynanan Trabzonspor'un şampiyonluğunu ilan ettiği Antalyaspor maçından sonraki kutlamalarda, Fenerbahçe camiasına yapılan göndermelerden rahatsız olduğunu belirten Başkan Ali Koç, bugün düzenlenen basın toplansısında konuştu.

Koç, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun Kulüpler Birliği Vakfı başkanlığı devam ettiği müddetçe toplantılara katılmayacağını açıkladı.

Ahmet Ağaoğlu olduğu sürece toplantılara katılmayacağız

Koç yaptığı açıklamada, "Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı olduğu sürece toplantılara katılmayacağız." dedi.

Şahsı problemim yok

"Ahmet Bey'in şahsıyla problemim yok." ifadelerini kullanan sarı-lacivertli başkan, "Böyle bir pankarta izin veren kişi, kulüplerin başında olamaz." ifadelerini kullandı.