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    Ali Koç: Ahmet Ağaoğlu varsa biz yokuz

    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, düzenlediği basın toplantısnda Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun Kulüpler Birliği Vakfı başkanlığı devam ettiği müddetçe toplantılara katılmayacağını ifade etti.
    • 06.05.2022 - 17:33
    • Güncelleme : 06.05.2022 - 17:42
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    Ali Koç: Ahmet Ağaoğlu varsa biz yokuz

    Süper Lig'in 35.haftasında oynanan Trabzonspor'un şampiyonluğunu ilan ettiği Antalyaspor maçından sonraki kutlamalarda, Fenerbahçe camiasına yapılan göndermelerden rahatsız olduğunu belirten Başkan Ali Koç, bugün düzenlenen basın toplansısında konuştu.

    Koç, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun Kulüpler Birliği Vakfı başkanlığı devam ettiği müddetçe toplantılara katılmayacağını açıkladı.

    Ali Koç: Ahmet Ağaoğlu varsa biz yokuz #1

    Ahmet Ağaoğlu olduğu sürece toplantılara katılmayacağız

    Koç yaptığı açıklamada, "Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı olduğu sürece toplantılara katılmayacağız." dedi.

    Ali Koç: Ahmet Ağaoğlu varsa biz yokuz #2

    Şahsı problemim yok

    "Ahmet Bey'in şahsıyla problemim yok." ifadelerini kullanan sarı-lacivertli başkan, "Böyle bir pankarta izin veren kişi, kulüplerin başında olamaz." ifadelerini kullandı.

    Ali Koç: Ahmet Ağaoğlu varsa biz yokuz #3


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