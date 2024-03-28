Ali Koç, Ankara'da yargı mensuplarıyla iftar yapacak

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 2 Nisan'daki Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı öncesi çalışmalarını sürdürüyor.
Ali Koç, çarşamba akşamı Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlenen iftar yemeğinde, camianın önde gelen isimleriyle bir araya geldi.
Bu toplantıda, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ve ligden çekilme gündemi üzerine fikir alışverişi yapıldı.
Ankara'da kritik görüşmeler
Bugün (perşembe) Ankara'da çeşitli görüşmelerde bulunacak olan Ali Koç, akşam saatlerinde yargı mensuplarıyla bir araya gelecek.
Ayrıca cuma günü, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu üyeleriyle bir toplantı düzenleyecek.
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