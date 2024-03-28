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Ali Koç, Ankara'da yargı mensuplarıyla iftar yapacak

Ali Koç, Ankara'da yargı mensuplarıyla iftar yapacak Fenerbahçe Başkanı Ali Koç bugün Ankara'da bir dizi görüşme gerçekleştirecek. Ali Koç, akşam da yargı mensuplarıyla iftarda bir araya gelecek.