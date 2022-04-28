Ali Koç, Avrupa Ligler Birliği Toplantısı’na katıldı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, katıldığı Avrupa Ligler Birliği toplantısında, "Türkiye’de 28 şampiyonlukla en çok şampiyonluğu olan Fenerbahçe Spor Kulübü’nün başkanıyım." dedi.

Kulüpler Birliği Vakfı’nın ev sahipliğinde İstanbul’da düzenlenen Avrupa Ligler Birliği 39. Genel Kurulu'nun ilk gününde, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç açıklamalarda bulundu.

Avrupa'nın 30 profesyonel liginin üst düzey 80 temsilcisi ve FIFA, UEFA, ECA, FIFPRO gibi paydaşların temsilcilerinin de yer aldığı genel kurulun ana teması "Finansal Sürdürülebilirlik” oldu.

“En çok şampiyonluğu olan kulübün başkanıyım”

Organizasyonun ilk oturumunda söz alan Koç, “Türkiye’de 28 şampiyonlukla en çok şampiyonluğu olan Fenerbahçe Spor Kulübü’nün başkanıyım. İş insanıyım. Biz, aynı zamanda futbol kulübünden fazlasıyız. Yaptığımız bu farklı spor etkinlikleri bize finansal zorluklar da getiriyor. Geçen sene Türkiye Olimpiyatlara 108 sporcu ile katıldı, bu sporcuların 22’si Fenerbahçe Spor Kulübü sporcusuydu. Bu branşların çoğunda ise neredeyse sıfır gelir var. Gelir olanlar da maliyeti karşılamıyor. Bu bize çok yük getiriyor. Bunları ne kadar devam ettirebiliriz, soru işareti. Kulüplerin statüsü değişsin demiyorum ama bu kulüplere kamu şirketleri tarafından yatırım yapılması gerekiyor.

“2 ya da 3 yılda bir seçim olması baskı yaratıyor”

Ülkemizde kulüp başkanlığı seçimleri 2 ya da 3 yılda bir yapılıyor ve bu da başkan ve yöneticilerde baskı yaratıyor. Kısa sürede başarıya ulaşma isteği, kötü planlamayı da beraberinde getiriyor. Bizim ligimiz Avrupa’nın en yaşlı yabancı oyuncu sayısına sahip. Akademilere ve altyapılara yapılan yatırımlar da bu doğrultuda çok sınırlı kalıyor.

“UEFA’nın bizi anlaması gerekiyor”

2012-2013 yıllarından önce TL güçlüydü ve daha iyi bir yapı vardı. Bu yapı, kulüplerin borçlanma iştahını arttırdı. 2013’ten sonra TL değer kaybetmeye başladı ama kulüpler harcamalarını azaltmadı ve bu harcamaların çoğu kredi ile yapıldı. 2018’den sonra da kulüpler borçlanmalarıyla hizmet göremez hale geldi. Devlet bankalarıyla yapılandırılmaya gidildi. Bu kısa süre için bize nefes aldırdı. Enflasyon, döviz kuru ve pandemi derken yayın gelirlerinde de düşüşler yaşandı ve sistem işleyemez hale geldi. Gelirlerimiz TL üzerinden, masraflarımızın ise %80-85'i döviz üzerinden. UEFA’nın bizi anlaması gerekiyor.

Ülke sporunun kalkınması için hep birlikte topyekûn mücadele etmeliyiz.” İfadelerini kullandı.

Ardından kürsüye gelen İsviçre Futbol Ligi CEO'su Claudius Schafer, İsviçre Süper Ligi reformu ve kulüpler ile İsviçre'deki profesyonel futbola olası mali katkılarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

La Liga Başkanı Javier Tebas da, CVC Capital Partners, La Liga ve kulüpler arasındaki iş birliği ve özellikle bunun İspanyol futbolu ve kulüplerinin finansal sürdürülebilirliğine faydası üzerine görüşlerini aktardı.

“Avrupa’da ilk 5 ligin gerisindeyiz”

Ardından Ali Koç, İsviçre Futbol Ligi CEO'su Claudius Schafer ve La Liga Başkanı Javier Tebas ile birlikte soruları yanıtladı.

Koç açıklamasında, “La Liga’nın ülkeye katkısını düşünün. Biz şu an olmamız gereken pozisyonda değiliz. Yatırım çekmek için ürünü iyileştirmemiz gerekiyor. 5 sene içinde yayın gelirlerinden ciddi kaybımız oldu. Ligimiz fiziksel olarak rekabetçi ama Avrupa’da ilk 5 ligin gerisindeyiz. Gişe gelirleri, maç gelirleri, reklam ve forma satışının yanı sıra dijitalleşme gibi ekonomik açıdan yeni kanallar yaratmalıyız. Ekonomi sosyal medyadan geçiyor. Bu konuda da Avrupa’nın gerisindeyiz. Sahada rekabet var ama başka birçok konuda kulüpler arasında ortak çıkarımız da söz konusu. Bir masa etrafında bir araya gelinmeli. Kulüpler Birliği bu konuda çözüme daha yakın.” ifadelerini kullandı.

La Liga Başkanı Javier Tebas bu bölümde ekonomik olarak sürdürebilirliğin önemine vurgu yaparken, İsviçre Futbol Ligi CEO'su Claudius Schafer ise UEFA tarafında rekabetten ziyade dayanışmanın ön plana çıkması gerektiğini ifade etti.

Avrupa Ligler Birliği 39. Genel Kurulu, yarın yapılacak basın toplantısıyla tamamlanacak.