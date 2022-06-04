Ali Koç: Aykut Kocaman dolduruşa geliyor

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulübün Mali Genel Kurulu'nda Aykut Kocaman ile ilgili konuştu.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli kulübün önemli isimlerinden Aykut Kocaman'la ilgili açıklama yaptı.

Aykut Kocaman'ın "Alex'i benim maçıma çağırıyorlar. Bu çok yanlış" şeklindeki sözlerine cevap veren Ali Koç, bu olayın kasıtlı olmadığını söyledi.





"Aykut Kocaman'ın sözü abestir"

Başkan Ali Koç "Aykut Hoca Fenerbahçe'nin efsanelerindendir. Keşke onu da böyle uğurlasaydık. Fakat kendisi biraz fazla dolduruşa geliyor. Benim kendisiyle şahsi hiçbir meselem yok. Kendisi de çok dolmuşa geliyor. Aykut Kocaman, kendisi Konyaspor antrenörüyken tesadüf Alex'in geldiği bir maçtı. Kendisini Alex ile karşı karşıya getirmenin yanlış olduğunu söyledi. Ben bunu şiddetle kendisine iade ediyorum. Öyle bir niyetimiz olsaydı kendisi çok daha iyi anlardı. Unutulmaz oyuncularımız plaket sunduk. Alex'in gelişi bizden bağımsız, etkinlik çerçevesinde Türkiye'ye geldi. Tesadüfen Konya maçında olmasını bilmiyorum. Aykut Kocaman'a duyulan saygıdan dolayı ne kendi locamda ağırladım ne de başka şey. Başka bir loca sahibimiz onu ağırladı. İyi ki de ağırladı. Soyunma odalarında karşı karşıya getirmedik. Aykut Kocaman'ın sözü abestir. Onun dışında efsanedir ve efsane olacak kalacaktır. Fenerbahçe'nin her sporcusu kulüp için katkı vermiştir. Sporculuk vasfı sebebiyle Fenerbahçe'de belli pozisyonlar alan, kendi imkanlarını geliştirmiş futbolcularımız vardır. Hepsini aynı kefeye koyamam. Fenerbahçe ile var olanlar ve Fenerbahçe için var olanlar var. Öyle ayırmak gerek." şeklinde konuştu.