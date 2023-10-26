Ali Koç az kalsın yanıyordu! Meşaleli karşılamada yaralanmaktan son anda kurtuldu Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yakıldığı anda ısısı 1000 santigrat dereceye kadar ulaşabilen meşale tehlikesinden kurtulduğu anlar kameraya yansıdı.

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ensonhaber.com

Bu sezon taraftarın istediği transferleri yaparak Fenerbahçelilerle arasını düzelten Başkan Ali Koç, takımın da iyi gitmesiyle 5 yılın ardından biraz olsun rahat bir nefes aldı.

Fenerbahçe Üniversitesi'ni ziyaret eden Koç'a öğrenciler meşaleli karşılama töreni hazırladı. Ancak sarı-lacivertlilerin bir numarası yakıldığında ısısı 1000 santigrata kadar ulaşabilen meşale tehlikesinden son anda kurtuldu.

"Yakıyordun beni ya"

O anlar kameralara da yansırken Başkan Ali Koç'un "Yakıyordun beni ya." demesi de gündeme oturdu. Videoda bu sözlerin ardından gülüşmelerin yaşanması da dikkat çekti.