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Bu sezon taraftarın istediği transferleri yaparak Fenerbahçelilerle arasını düzelten Başkan Ali Koç, takımın da iyi gitmesiyle 5 yılın ardından biraz olsun rahat bir nefes aldı.
Fenerbahçe Üniversitesi'ni ziyaret eden Koç'a öğrenciler meşaleli karşılama töreni hazırladı. Ancak sarı-lacivertlilerin bir numarası yakıldığında ısısı 1000 santigrata kadar ulaşabilen meşale tehlikesinden son anda kurtuldu.
"Yakıyordun beni ya"
O anlar kameralara da yansırken Başkan Ali Koç'un "Yakıyordun beni ya." demesi de gündeme oturdu. Videoda bu sözlerin ardından gülüşmelerin yaşanması da dikkat çekti.
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