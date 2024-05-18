Ali Koç, basın toplantısı gerçekleştirecek
ensonhaber.com

Fenerbahçe Kulübünde 30-31 Mayıs'ta, yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde 8-9 Haziran'da gerçekleştirilecek olağan seçimli genel kurul öncesinde başkan Ali Koç, başkan adaylığı için gereken imzaları teslim etmişti.

Koç, yeni bir karar daha alarak geçtiğimiz günlerde basın toplantısı düzenleyen Aziz Yıldırım'a cevap verecek.

Ali Koç, 23 Mayıs Perşembe günü basının karşısına çıkarak açıklamalarda bulunacak.

Adaylığı hakkında konuşacak

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada, Ali Koç'un toplantıda başkan adaylığı süreciyle ilgili açıklamalar gerçekleştireceği belirtildi.

Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlenecek toplantının saat 16.00'da başlayacağı kaydedildi.

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