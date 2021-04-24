Ali Koç: Başkan adaylığı için net bir şey söylemek erken

Ali Koç: Başkan adaylığı için net bir şey söylemek erken

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Mayıs'ta yapılacak seçimler için adaylık için konuşmanın erken olduğunu açıkladı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu toplantısında açıklamalarda bulunarak kulüp üyelerinin sorularını yanıtladı.

Online olarak düzenlenen toplantıda Koç, önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Koç, Mayıs'ta yapılacak seçimlere de değinndi.

"BAŞKAN ADAYLIĞI İÇİN NET BİR ŞEY SÖYLEMEK ERKEN"

Koç açıklamalarında, "Üzüldüğümüz, kırıldığımız, kaygılandığımız anlar oldu ancak pişmanlık duyduğumuz anlar olmadı.

Şu an başkanlık adaylığı için net bir şey söylemenin erken olduğunu düşünüyorum. İhtiyaçlar ne gerektiriyorsa, onun yapılacağından da şüpheniz olmasın." ifadelerini kullandı.