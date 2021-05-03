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    Ali Koç başkanlığa yeniden aday olacak

    Ali Koç başkanlığa yeniden aday olacak

    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç 1 ay içerisinde yapılması planlanan başkanlık seçimlerinde tekrar aday olma kararı verdi.
    • Haber Merkezi
    • 03.05.2021 - 09:59
    • Güncelleme : 03.05.2021 - 10:06
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    Fenerbahçe'de 2018'in haziran ayında 16 bin 92 oyla Aziz Yıldırım'ı yenerek başkan seçilen Ali Koç, 3 yıl boyunca sportif anlamda başarı sağlayamadı.

    Bu süreçte hiçbir resmi kupa kazanamayan sarı-lacivertli takım Kadıköy serilerini de kaybederken ilk sezon küme düşme mücadelesi dahi verdi.

    Ali Koç başkanlığa yeniden aday olacak #1

    YENİDEN ADAY OLACAK

    29-30 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanan yeni başkanlık seçimlerinde Ali Koç'un yeniden başkanlığa adaylığını koyacağı öğrenildi.

    28 bin 528 kişinin oy verebileceği seçimde başkanlığını devam ettirmek isteyen Koç'un yönetim kurulunu ise yeni isimlerden kurması bekleniyor.

    3 YILDA NELER YAPILDI?

    Bu süreçte 52 transfer yapan Ali Koç yönetimi 6 farklı teknik adamla çalıştı ancak bu süreçte kupa kazanamadı.

    54 yaşındaki Koç'un yeni dönemde daha başarılı olmayı hedeflediği belirtilirken taraftar desteğinin de eskiye oranla azaldığı biliniyor.

    Ali Koç başkanlığa yeniden aday olacak #2

    ÇALIŞILAN TEKNİK ADAMLAR

    Phillip Cocu

    Erwin Koeman

    Ersun Yanal

    Tahir Karapınar

    Erol Bulut

    Emre Belözoğlu

    Ali Koç başkanlığa yeniden aday olacak #3

    Öte yandan Sadettin Saran'ın da kulislerde başkanlığa aday olacağı söylentileri dolaşıyor.

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