Ali Koç başkanlığa yeniden aday oldu

Haziran ayındaki seçimde tek aday olması beklenen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, basın toplantısı düzenledi. Koç yeniden aday olduğunu duyurdu.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Koç, yapılacak seçim öncesi Fenerbahçe başkanlığına bir kez daha aday olduğunu açıkladı.

"EN BÜYÜK SEVDAM BUYDU"

"Çocukken bir taraftar olan ben, hayattaki en büyük sevdam kulübe hizmet etmekti. Allah bunu çok şükür nasip etti. Yöneticilik dönemimde çok şey yaşadık. Şampiyonluk yaşadık. 3 Temmuz'da yalnız bırakıldık. İyisiyle, kötüsüyle her şeyi yaşadık. İyi ki Fenerbahçeliyim demekten vazgeçmedim. Çocuklarıma da aynı şekilde öğretmeye çalışıyorum. Sezon ve şahsımla aldığım karar hakkında konuşacağım. Toplantımız uzun sürmeyecek. Soru ve cevap almayacağız."

"TÜM KULÜPLERE TEŞEKKÜR EDERİM"

"Son 1,5 yılda sadece tabloya bakarak performans değerlendirmek haksızlık olur. Türkiye'de spor faaliyetlerinin kesintisiz devam etmesi için çaba gösteren tüm kulüplere teşekkür ederim. Önümüzdeki günlerde 3 yılımıza yönelik tüm sorularınızı sorabilirsiniz."



"YAYINCI KURULUŞ ÇAMURA YATTI"

"Gelirlerimiz pandemi nedeniyle azaldı. Pandemi sürecinde maç biletleri gelirinden, maç günü gelirlerinden olduk. Loca sahiplerine teşekkür ederim, saygıyla önünüzde eğiliyorum. Maçlara gelemediniz ama locaları aldınız. Yayıncı kuruluş çamura yatarak bir kez dah pazarlık yaptı. Küçülen pasta 21 takıma dağıldı. Yayın gelirlerinden etkilendik."





"ŞAMPİYONLUĞU KIL PAYI KAÇIRDIK"

"Bu sene, ilk iki seneye kıyasla, şampiyonluğu bu şekilde kaybettiğimiz için üzgünüz. Derinden yaralandık. Başakşehir maçından sonra 6 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet bizi şampiyon yapar demiştim. Rakiplerimizin de puan kaybetmesi gerekiyordu. Rakibimizin kaybedeceğini tahmin etmiştik, bu yüzden bu tahmini yaptım. Çok çok yaklaştık ama bize sunulan bu fırsatı değerlendiremedik. Dolayısıyla şampiyonluğu bu sezon kıl payı kaçırdık."

"KADROMUZ YÜZDE 70 HAZIR"

"Ekilen tohumlara, yapılan yatırımlara, tutan ve tutmayan transferlere, sezon içi performansımıza bakarak, önümüzdeki sezon için önümüz açık. Ligin en iddialı takımı olacağımızı söyleyebilirim. Kadromuz yüzde 70 hazır. Bazı eksiklerimizin giderilmesi halinde şampiyonluğu getirecek bir yapılanmamız mevcut. Sezona güçlü ve kendimizden emin başlayacağız."





"İKİNCİ KEZ ADAYIM"

"Fenerbahçe artık oyunu kuralını göre oynayacak. Her yapılanın karşılığını misli ile verecek. Bu üç sene çabuk geçti. Aday olurken de söyledim; 2 dönem lazım dedim. İlk dönemimiz iyi geçmedi. İkinci dönem için de başkan adayı olduğumu açıklamak istiyorum."