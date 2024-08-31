Ali Koç, başkanlığındaki 100. transferini yaptı Fenerbahçe Kulübü, Sofyan Amrabat'ı kadrosuna katarak başkan Ali Koç ve yönetimleri döneminde transferde "dalya" dedi.

AA

Fenerbahçe'ye 2018-2019 sezonu öncesinde başkan seçilen ve son olarak Faslı orta saha Amrabat'ı tranfer eden Ali Koç böylece 7'si yaz 6'sı kış 13 transfer döneminde 100 futbolcuyu Fenerbahçe kadrosuna kazandırdı.

Ali Koç başkanlığında en çok transferini 2020-2021 sezonunda 22 futbolcuyu transfer ederek yapan Fenerbahçe, en az transferi ise henüz tamamlanmayan bu transfer sezonunda gerçekleştirdi.

Kulüpteki ilk sezonunda 16 futbolcu transfer eden Ali Koç, 2019-2020'de 14, 2020-2021'de 22, 2021-2022'de 9, 2022-2023 ve geçen sezon ise 16'şar isme sarı-lacivert formayı giydirdi.

Ali Koç, bu sezon devam eden transfer sürecinde ise Amrabat ile kadroya 7. takviyeye imza atarak kendi döneminde 100. oyuncuyu Fenerbahçe ile buluşturdu.

TRANSFERLERDE YABANCI ÖNE ÇIKTI

Fenerbahçe, 7 sezonda transferde yabancı futbolculara ağırlık verdi.

Sarı-lacivertliler, Ali Koç döneminde 60 yabancı 40 yerli ismi ismi kadroya kattı.

EN BÜYÜK DEĞİŞİM 2020-2021'DE YAPILDI

Fenerbahçe, Ali Koç yönetiminde en fazla transfer yaptığı sezonu 2020-2021'de yaşadı.

Sarı-lacivertliler, söz konusu senede 22 transferle sezona girdi.

Fenerbahçe Kulübü, 2020-2021 sezonunda Marcel Tisserand, Dimitrios Pelkas, Mauricio Lemos, Attila Szalai, Kemal Ademi, Bright Osayi-Samuel, Diego Perotti, Mame Thiam, Filip Novak, Enner Valencia, Papiss Cisse, Jose Sosa, Ally Samatta, İrfan Can Kahveci, Mesut Özil, Nazim Sangare, Ismail Yüksek, Sinan Gümüş, Mert Hakan Yandaş, Caner Erkin, Gökhan Gönül ve Barış Sungur'u takıma dahil etti.

YAŞ ORTALAMASI 26 OLDU

Fenerbahçe'nin 7 sezondaki 100 transferinin yaş ortalaması "26" oldu.

Sarı-lacivertliler, Ali Koç döneminde yaş ortalaması en yüksek transfer dönemini geçen sezon, en düşüğüne ise 2021-22'de yaşadı.

Geride kalan sezonda kadrosuna 16 takviye yapan Fenerbahçe, transferde 27,9 yaş ortalaması yakaladı.

Sarı-lacivertliler, 2021-22 sezonunda ise kadrosunu 9 oyuncuyla güçlendirirken transferde 24,1 yaş ortalaması tutturdu.

BONSERVİSLİ FUTBOLCULAR TERCİH EDİLDİ

Fenerbahçe, söz konusu dönemde yaptığı transferlerin büyük bölümünü bonservis ödeyerek gerçekleştirdi.

Sarı-lacivertliler, Ali Koç dönemindeki 100 transferde 8 oyuncunun bonservisini kiralarken 92 futbolcunun 57'sinde satın alma bedeli ödedi.

EN PAHALISI EN-NESYRI

Fenerbahçe'nin, Ali Koç döneminde en pahalı bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı isim Youssef En-Nesyri oldu.

Sarı-lacivertliler, Faslı oyuncunun transferi için Sevilla'ya 19 milyon 500 bin euro bonservis bedeli ödedi.

Ali Koç döneminde 35 futbolcu kulüpleriyle sözleşmelerinin bitmesinin ardından bonservis ücreti ödenmeden kadroya dahil edildi.

EN ÇOK OYUNCU BREZİLYA'DAN

Fenerbahçe, Ali Koç döneminde 60 yabancı oyuncuyu 38 farklı ülkeden kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertliler, en çok yabancı oyuncu tercihini 8 isimle Brezilya'dan yaparken Brezilya'yı 3'er oyuncuyla Senegal ve Almanya izledi.

Nijerya, Cezayir, İsviçre, Gana, Fransa, Uruguay, Arjantin, Portekiz, İtalya, Bosna Hersek ve Fas'tan 2'şer oyuncu transferi yapan Fenerbahçe, aynı dönemde İran, Slovenya, Meksika, Kosova, Danimarka, Gine, Yeşil Burun Adaları, Demokratik Kongo, Yunanistan, Macaristan, Çekya, Ekvador, Tanzanya, Güney Kore, Sierra Leone, Hollanda, Makedonya, Belçika, Norveç, İngiltere, Hırvatistan, Polonya, Sırbistan ve Mısır'dan da 1'er ismi renklerine bağladı.

FENERBAHÇE'NİN TRANSFERLERİ

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)