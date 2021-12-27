Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, Yargıtay 5. Ceza Dairesi’nin kararına ilişkin açıklamasında, "Bazı kesimler bir karar vermeli. Yüce Türk adaleti, bu kesimlerin bir karar vermesi lazım" dedi.

Futbolda şike davasında İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Aziz Yıldırım, Şekip Mosturoğlu, İlhan Ekşioğlu ve diğer yöneticiler hakkında verdiği beraat kararının sonucu bugün açıklandı.

Yargıtay 5. Ceza Dairesi, yargılanan Aziz Yıldırım ve diğer yöneticiler için verilen beraat kararını onadı.

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, Yargıtay 5. Ceza Dairesi’nin kararına ilişkin FBTV’de açıklamalarda bulundu.

Ali Koç: Bazı kesimler karar versin İZLE



"BUGÜN BEKLEDİĞİMİZ KARAR ÇIKTI"

Ali Koç açıklamalarında, “Bugün beklediğimiz karar çıktı. 27 Aralık 2021 tarihi, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün tarihi günlerinden biridir.

Beklediğimiz karar çıktı. 27 Aralık 2021 tarihi, Fenerbahçe'nin tarihi günlerinden biridir. 3 Temmuz 2011'de başlayan süreç, tam 10 sene sonra zaman aşımına birkaç ay kala nihayet açıklanmıştır. Bunu, büyük bir sevinçle karşılıyoruz.

Her zaman haklıyız dedik ama bu süreci buraya getirene kadar büyük bir mücadele verdik. Bugün, hukuksuzluğa karşı, hukukun galip geldiği bir gündür. Hakkı yenenler, kazanmıştır.

Fenerbahçe camiasına geçmiş olsun. Fenerbahçe, o günlerde çok yalnız bırakıldı. Bu camia, kendi duruşuyla, kendi gerçekleriyle yapayalnız dimdik ayakta durdu. Başka camialar bunu yaşasaydı bu kadar sağlam duramazdı. Fenerbahçe, 7'den 77'ye müthiş bir mücadele verdi.

Bu camia Silivri'sinden Çağlayan'ına, sokaklardan stadyumlara her yerde mücadele verdi. Dayak yedi, gaz yedi, aşağılandı ama hiçbir zaman yılmadı ve geri dönmedi.





"BAZI KESİMLER KARAR VERMELİ"

Masumiyetimiz hukuk kararıyla kanıtlanmıştır. Artık kimse lam cim etmesin.

Bazı kesimler bir karar vermeli. Yüce Türk adaleti, bu kesimlerin bir karar vermesi lazım. Terör örgütünün mü, devletin mi yanında olacaklar.

Ülkemizde yaşanılan hukuksuz davalarla ilgili işinize göre yorum yapma devri bitti. İşinize gelince FETÖ kumpası, işinize gelmeyince yani konu Fenerbahçe olunca kumpas diyememe dönemi sona ermiştir. Tarafınızı seçin.

Sayın Cumhurbaşkanımız içiniz rahat olsun, biz Fenerbahçe olarak gerekeni yapacağız. Allah bir daha hiçbir kuruma, hiçbir kişiye bu durumu yaşatmasın.” ifadelerini kullandı.