Ali Koç: Bazı transferlerimiz maliyetli gelebilir size

Haber Merkezi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalara imza attı.

Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda kameraların karşısına geçen Koç, devre arası transfer dönemi hakkında çarpıcı sözler sarf etti.

"2 STOPER, 1 SOL BEK!"

Transfer sayısı hakkında bilgi veren Ali Koç, şunları dedi:

2 stoper, 1 sol bek olmazsa olmaz ihtiyacımız var. Ondan sonra kafamızda başka noktalar var. O da elimizdeki oyuncuların çıkmasıyla paralel. 6-7 senedir gördünüz ki, onu alacağız, bunu yapacağız demedik. Yapsak bedeli var mı? Bizle anılan 10 oyuncunun 7-8'iyle alakamız yok.

TRANSFERLERİN MALİYETİ

Bütçe ile ilgili konuşan Ali Koç, şu ifadeleri kullandı:

Bazı transferlerimiz maliyetli gelebilir size. Bize bu cesareti veren de burada gördüğünüz yönetim kurulu. Finansal açıdan güçlü bir yönetim kurduk. Gelirimize sapma olursa karşılayacağız taahhüdü verdiler.

"MOURINHO'YA İNANIYORUZ"

Sarı-lacivertli camiaya mesaj gönderen Ali Koç, şu açıklamayı yaptı: