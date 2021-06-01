Ali Koç: Ben zaten hiçbir zaman şampiyonluk vadetmedim

Ali Koç: Ben zaten hiçbir zaman şampiyonluk vadetmedim

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, basın mensuplarının sorularını yanıtlarken önceki başkanlık seçiminde asla şampiyonluk sözü vermediğini söyledi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, basın mensuplarıyla yaptığı toplantıda açıklamalarda bulundu.

Transferden, Emre Belözoğlu meselesine birçok konu hakkındaki soruları yanıtlayan Koç, taraftarın tepkisini çeken sözler de sarf etti.

"BEN ŞAMPİYONLUK VADETMEDİM"

Fenerbahçe Başkanı, yaptığı açıklamada "Benim hiçbir zaman şampiyonluk vaadim olmadı. Hiçbir zaman büyük konuşmadım. Ben hep inşallah derim." ifadelerini kullandı.

Ali Koç: Hayal ettiğim Fenerbahçe'yi hala anlamamışsınız - İZLE

ESKİ SÖZLERİ AKILLARA GELDİ

Sarı-lacivertli futbolseverler ise Ali Koç'un geçtiğimiz seçim döneminde bir panelde söylediği "Hayalimdeki Fenerbahçe'yi anlamamışsınız." sözlerini yeniden gündeme getirdi.

Bilindiği üzere Fenerbahçe, Ali Koç döneminde henüz kupa kazanamadı.