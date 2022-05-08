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    Ali Koç, Beşiktaş derbisine gitmedi

    Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Başkan Ali Koç, basın toplantısında açıkladığı gibi derbiye gitmedi.
    • 08.05.2022 - 20:39
    • Güncelleme : 08.05.2022 - 20:40
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    Ali Koç, Beşiktaş derbisine gitmedi

    Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Beşiktaş derbisinde yer almadı.

    Sarı-lacivertli yöneticiler ise kendilerine ayrılan yerden karşılaşmayı takip etti.

    Ali Koç, Beşiktaş derbisine gitmedi #1

    "Maça gitmeyeceğim"

    Başkan Ali Koç geçtiğimiz günlerde yaptığı basın toplantısında maça gitmeyeceğini,“Derbiden bağımsız, güvenim olmadığını anlayın. Güvenim varsa yalan söylüyorum. Vicdanlarda legalliğini yitiren bir federasyon. Pazar günü maça gitme konusu evde de konu oldu. Annem bile arıyor ‘aman oğlum maça gitme, biraz daha sabret’ dedi. Hayır maça gitmeyeceğim” sözleriyle açıklamıştı.

    Ali Koç, Beşiktaş derbisine gitmedi #2


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