Ali Koç, Beşiktaş derbisine gitmedi

Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Başkan Ali Koç, basın toplantısında açıkladığı gibi derbiye gitmedi.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Beşiktaş derbisinde yer almadı.

Sarı-lacivertli yöneticiler ise kendilerine ayrılan yerden karşılaşmayı takip etti.

"Maça gitmeyeceğim"

Başkan Ali Koç geçtiğimiz günlerde yaptığı basın toplantısında maça gitmeyeceğini,“Derbiden bağımsız, güvenim olmadığını anlayın. Güvenim varsa yalan söylüyorum. Vicdanlarda legalliğini yitiren bir federasyon. Pazar günü maça gitme konusu evde de konu oldu. Annem bile arıyor ‘aman oğlum maça gitme, biraz daha sabret’ dedi. Hayır maça gitmeyeceğim” sözleriyle açıklamıştı.