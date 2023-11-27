Ali Koç bin pişman! Wilfried Zaha, Cengiz Ünder'i solladı

Süper Lig'in 13. haftasında hem Galatasaray hem de Fenerbahçe haftayı kayıpsız kapatırken özellikle sarı-lacivertlilerde Djiku ve Fred'in yokluğu oldukça hissedildi.
Gol yollarında eskiye oranla düşüş yaşayan Fenerbahçe'de son 16 dakika oyuna giren Cengiz Ünder sahada yine varlık gösteremedi.
Zaha 8 gole katkı; Cengiz 1 gole...
Bu sezona sakatlıklarla başlayan Cengiz, performans olarak da fizik olarak da eski günlerini aratırken, Galatasaray'ın Fenerbahçe'nin elinden kaptığı Wilfried Zaha ise son dönemdeki oyunuyla alkış aldı.
Çıktığı 15 maçta 6 gol 2 asist yaparak 8 gole katkı veren Fildişili oyuncu, Cengiz Ünder'i solladı.
15 milyon euro bonservis bedeli ödenerek alınan milli futbolcu bu sezon tüm kulvarlarda 9 maça çıkarken sadece 1 asistle takımına destek olabildi.
Ali Koç tarafından da uyarılan Cengiz'in takıma uyum sağlayıp sağlayamayacağı merak konusu oldu.
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