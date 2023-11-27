Ali Koç bin pişman! Wilfried Zaha, Cengiz Ünder'i solladı Süper Lig'de Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kıyasıya rekabeti sürerken, Cengiz Ünder ve Wilfried Zaha'nın rakamları dikkat çekti.

Özel İçerik

Süper Lig'in 13. haftasında hem Galatasaray hem de Fenerbahçe haftayı kayıpsız kapatırken özellikle sarı-lacivertlilerde Djiku ve Fred'in yokluğu oldukça hissedildi.

Gol yollarında eskiye oranla düşüş yaşayan Fenerbahçe'de son 16 dakika oyuna giren Cengiz Ünder sahada yine varlık gösteremedi.

Zaha 8 gole katkı; Cengiz 1 gole...

Bu sezona sakatlıklarla başlayan Cengiz, performans olarak da fizik olarak da eski günlerini aratırken, Galatasaray'ın Fenerbahçe'nin elinden kaptığı Wilfried Zaha ise son dönemdeki oyunuyla alkış aldı.

Çıktığı 15 maçta 6 gol 2 asist yaparak 8 gole katkı veren Fildişili oyuncu, Cengiz Ünder'i solladı.

15 milyon euro bonservis bedeli ödenerek alınan milli futbolcu bu sezon tüm kulvarlarda 9 maça çıkarken sadece 1 asistle takımına destek olabildi.

Ali Koç tarafından da uyarılan Cengiz'in takıma uyum sağlayıp sağlayamayacağı merak konusu oldu.