Ali Koç: Bırak git tweetlerini Norveç'ten yazıyorlar

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kendisine yönelik sosyal medyada tag çalışmaları yapıldığını, bırakıp gitmesi yönündeki bu çalışmalar için atılan tweetlerin yüzde 49'unun Norveç'ten atıldığını söyledi.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Adana Demirspor karşılaşması öncesinde Gazeteciler Günü vesilesiyle basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Burada, teknik hoca arayışları hakkında bilgi veren Koç, son dönemde alınan başarısız sonuçların ardından sosyal medyada kendisine yönelik istifa çağrıları ve tag çalışmalarını da hedef aldı.

"SOSYAL MEDYADA BİR GRUP VAR, BU BİZE SÖKMEZ"

Sosyal medyada sürekli eleştiri altında olduklarını hatırlatan Ali Koç, kendilerine yönelik tag çalışmalarındaki tweetlerin yarısının Norveç'ten atıldığını söyledi.

Ali Koç, "Bazı arkadaşlar var ya sosyal medyada bir grup var. Hasan Ali’ye tag çalışması yapacağız, sonra bir sürü futbolculara yapıyorlar, futbolculardan telefon, ipad alıyorlar. Bu bize sökmez. Burada devamlı bu konu işleniyor. Bizim yoğurt yiyişimiz böyle. Kimsenin sorgulayamayacağı bir hoca hedefim var ise o da ertesi gün olmuyor. Olursa demek ki görüşmelerin geçmişi var demektir. Benim için de ayrılık zor bir şey ama ayrılmak zoruyduk. Biz hangi hocayı getirirsek getirelim birileri daha gelmeden yerden yere vurmaya başlar.

"YÜZDE 49'U NORVEÇTEN BOT HESAP"

Ali Koç bırak git şeyi var ya bunların hepsini inceliyoruz. Yüzde 49,7’si Norveç’ten bot hesap. Onların basında ayakları var, bunlar organize çeteler. Norveç’te ne kadar çok Fenerbahçeli varmış. Bundan etkilene samimi taraftarlarımız da var. Yiyeceğimiz baskıyı yedik, kapsamlı bir basın toplantısı yapacağız. Taraftarlarımızın haklı serzenişleri var, ona da saygı duyuyorum.

"BU BÖYLE GİTMEYECEK"

Şans bir yerde dönecek, böyle gitmeyecek. Fenerbahçe taraftarı her zaman kızabilir, ilk defa olmuyor ama ilk defa olan bazı şeyler var. Fenerbahçe taraftarı kendi sahasında üç üç üç ne oluyor. Belirli bir grup insanlar var ilk defa bu sezon maça gelmeye başlamışlar. Fitili ateşleyen onlar. Görüyoruz kameralardan" diye konuştu.