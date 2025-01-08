Ali Koç: Biz şampiyon olacağımıza inanıyoruz

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda basın mensuplarının karşısını geçerek çarpıcı açıklamalara imza attı.

Ali Koç, görevde oldukları sürece dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho'nun göreve devam edeceğini söyledi.

"TARAFTARIMIZI ANLIYORUM"

Basın toplantısında konuşan Ali Koç, şunları dedi:

Hocamız dün geldi, bize bir sunum yaptı, yönetim kurulu üyelerine. Normalde 2-3 yöneticiyle muhatap, hepimizin kendi alanlarında sorumlulukları var. Taraftarımızı anlıyorum. Taraftarımızın serzenişlerini hocamıza aktardım. Hocamızın da kendine ait bir felsefesi var. Aykut Kocaman'a çok defansif oynatıyor deniyordu, en çok golü atan takım oluyorduk. İlk yarıda maçı koparma, rakibe göz açtırmama noktasında taraftarımızın beklediği noktaya gelemedik ama istikrar yakalamalıyız. Biz olalım olmayalım, bu hoca ikinci sene devam etmeli.

"İNANDIĞIMIZ YOLDA DEVAM EDECEĞİZ"

Jose Mourinho ile ilgili sözlerine devam eden Ali Koç, şu ifadeleri kullandı:

Biz inandığımız yolda devam edeceğiz. Hoca nezdinde, ömrümüz yeterse hocayla devam edeceğiz. Ben olduğum müddetçe hoca burada diyen başkanın ömrü çok olmamıştır. Bu istikrar konusu çok önemli. Getirdiğimiz adamın kaliteleri var. Bizim ülke kimleri çerçöp yaptı, dünyada hala çok iyi olan hocalar. Nurlar içinde olsun Aragones'e neler yaptık.

"ŞAMPİYON OLACAĞIMIZA İNANIYORUZ"

Ali Koç ayrıca, şu şekilde konuştu: