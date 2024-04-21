Ali Koç: Bizim başımıza gelenler hiçbir kulübün başına gelmemiştir Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nın şampiyonluğunun ardından yaptığı açıklamalarda, "Fenerbahçe'ye futbolda yaşatılanlar kabul edilemez. Fenerbahçe'nin başına gelenler dünyanın hiçbir kulübünün başına gelmemiştir" dedi.

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Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, Sultanlar Ligi final serisi beşinci müsabakasında Burhan Felek Voleybol Salonu’nda karşı karşıya geldiği Eczacıbaşı’nı 3-0 mağlup edip, seride 3-2 üstünlük sağlayarak 7. şampiyonluğuna ulaştı.

Müsabakanın ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"Erkek voleybol beni mutlu etti"

Koç'un açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

"Hafif buruğuz. Bu takımı Avrupa'yı kazansın diye kurduk. Türkiye'de kupayı ve ligi aldık. Yarı finalde elendik. Kadromuz seneye hazır. İnşallah seneye bir iki dokunuşla Avrupa'da daha başarılı oluruz. Kadın basketbolda her şeyi aldık. Erkek voleybol beni mutlu etti. Mütevazi bütçesi olan bir takım. Türkiye'de final oynadı, Avrupa'da çeyrek final yaptılar."

"Durumumuz belli değil"

"Seneye erkek voleybol takımına yüklenmek istiyorduk ama bizim durumumuz belli değil. Erkek voleybolda Fenerbahçe'nin de kuvvetlenmesi doğru bir atılım olur. Kadınlar kadar ilgi görmüyorlar ama onların performansından gurur duyduk."

"İnşallah şampiyon oluruz"

"Kadın voleybol, kadın basketbol tamam. Erkek baskette hedefimiz minimum Final Four ve Türkiye şampiyonluğu. Futbolda da tek kupa kaldı. Orada da inşallah şampiyon oluruz."

"Fenerbahçe'nin başına gelenler dünyanın hiçbir kulübünün başına gelmemiştir"

"Şuna değinmek istiyorum, Fenerbahçe artık isyan ediyor. 'Yeter artık' dedik. 32. hafta itibariyle son 10 senede 700 puanımız var. Galatasaray'ın 700 puanı var. Beşiktaş, Trabzonspor, Başakşehir altımızdalar. O beş takımdan sadece Fenerbahçe'nin kupası yok. Bu normal değil. Son beş seneye bakın, Fenerbahçe yine puanlamada lider durumda. Onun için şeytan detayda gizlidr derler ya... İsyanımız bu. Fenerbahçe'ye futbolda yaşatılanlar kabul edilemez. Bu sene olur, olmaz.. Fenerbahçe'nin başına gelenler dünyanın hiçbir kulübünün başına gelmemiştir. Özellikle futbol için söylüyorum bunu."

"Futbolda olanları sabaha kadar konuşuruz"