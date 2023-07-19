Ali Koç: Bu sene 45-50 milyon euro arasında satış yaparız Dünya Fenerbahçeliler Günü kutlamasına katılan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, transferler ve yeni sezon hakkında konuşarak, "Bu sene tahminim 45-50 milyon Euro arasında satış yaparız, bunu doğru kullanmamız gerekiyor. Arzu ettiğimiz katma değere katkı sağlanır." dedi.

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İHA

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 19 Temmuz Dünya Fenerbahçeliler Günü etkinliği çerçevesinde İzmir Fenerbahçeliler Derneği Kültür Merkezi Lokali'nin açılışına katıldı.

Derneğe üye olan 57 Fenerbahçeli'ye rozet takan Koç, transfer konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

"Hiçbir transfer döneminde bu kadar nokta atışları yapmamıştık"

İtalya'nın Udinese takımından Brezilyalı stoper Rodrigo Becao transferini resmen açıkladıklarını hatırlatan Ali Koç şöyle dedi:

"Biz transferlere hediye olarak bakmıyoruz. Büyük beklentiler oluşturuluyor. Bu beklentiler karşılanmadığında 'yapamadılar' oluyor. Taraftarın uyanık olması lazım. Bu beklentiler tesadüfen oluşturulan beklentiler değil. Biz adım adım gidiyoruz. Hiçbir transfer döneminde bu kadar nokta atışları yapmamıştık. Becao transferinden sonra bir frene basıp önümüzdeki haftadaki maçı atlatıp çalışmalarımızı sürdüreceğiz"

"Bu sene tahminim 45-50 milyon Euro arasında satış yaparız"

Transfer yapmak kadar oyuncu satmanın da çok önemli olduğunu vurgulayan Ali Koç şu ifadeleri kullandı:

"Elimizde de böyle oyuncularımız var. Gerek Almanya'dan, gerek Avrupa'dan, gerek Amerika'dan, gerekse Orta Doğu'dan ilgi var, bu da bizi sevindiriyor. Almak kadar satmamız da lazım. Bu sene tahminim 45-50 milyon Euro arasında satış yaparız, bunu doğru kullanmamız gerekiyor. Arzu ettiğimiz katma değere katkı sağlanır. Sadece Fenerbahçe için değil Türk futbolu adına yeni sezon hayırlı uğurlu olsun. Güzel bir sezon bizi bekliyor demek istiyorum. Hak edenin kazandığı, şampiyonlukların sahada kazanıldığı, entrikaların minumum olduğu bir sezon diliyorum. Futbolun doğal akışında, futbolun kendi paydaşlarının futbola yön verdiği ve hakemlerimizin ellerinden gelenin en iyisini yaptığı bir sezon diliyorum"

"Fenerbahçe'nin hem ülke hem Avrupa hem de kıta çapında birçok derneği var"

Ali Koç, İzmir'de bulunmaktan dolayı çok mutlu olduklarını da belirterek şunları dedi: