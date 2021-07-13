Ali Koç: Bu sene mazeret istemiyorum

Fenerbahçe'nin şampiyonluk hasretini dindirmeye mecbur olduklarını söyleyen Ali Koç, oyunculara “Sezon boyunca tek bir hedefe odaklanacaksınız. Hiçbir mazeret istemiyorum” dedi.

Fenerbahçe camiası bu sezon hedefe kilitlenmiş durumda. Pereira ile dağılan karamsar hava, yerini umuda bıraktı.

Oyuncuların hırslı ve neşeli hâli kenetlendiklerinin belirtisi olurken dün kampı ziyaret eden Başkan Ali Koç da moral aşıladı.

"BU SENE O SENE..."

Camianın şampiyonluk hasretini dindirmeye mecbur olduklarını söyleyen Başkan Koç, gördüğü ortamdan mutlu olduğunu söylerken "Sezon boyunca sadece bir hedefe odaklanacaksınız, o da şampiyonluk… Bu sene, o sene… Bunun dışındaki hiçbir sonucu kabul etmiyorum." dedi.

"DİSİPLİNDEN TAVİZ VERİLMEYECEK"

Maddi problemlere rağmen takımın başarısı için yönetim olarak her türlü fedakârlığı yaptıklarını söyleyen Başkan Koç, "Sezona çok iyi başlayıp çok iyi bitireceğiz. Hiçbir mazeret istemiyorum. Oynayan, oynamayan herkes taraftarın derdiyle dertlenecek. Disiplinden asla taviz vermeyeceğiz." diyerek aba altından sopa göstermeyi de ihmal etmedi.

Koç, Pereira ile de transfer değerlendirmesinde bulundu. Portekizli teknik adam bir sağ bek, bir orta saha bir de golcü transferinin kendilerine yeteceğini ifade etti.