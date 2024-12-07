Haber Merkezi

Süper Li̇g'i̇n 15. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe dev derbide karşı karşıya geldi. Dolmabahçe'de oynanan mücadeleyi Beşiktaş 1-0 kazandı.

Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golü 73. dakikada Alex Oxlade-Chamberlain kaydetti.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Beşiktaş derbisinin ardından basın mensuplarının sorularına kısa bir yanıt verdi.

"BU SEZON ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

Basın mensupları, derbinin ardından Ali Koç'a "Taraftara bir mesajınız var mı?" sorusunu yöneltti.

Ali Koç "Bu sezon şampiyon olacağız. Taraftarlara en büyük mesajımız bu" diyerek aracına bindi ve stattan ayrıldı.