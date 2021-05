Ali Koç: Buraya kadar tertemiz geldik

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Ankaragücü karşısında aldıkları galibiyeti "dramatik" olarak yorumlarken, "Buraya kadar tertemiz geldik, sonuna kadar da tertemiz gidecek" dedi.

Süper Lig'in 40. haftasında Fenerbahçe, MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti. Karşılaşma sonrası Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, açıklamalarda bulundu.

"1 PUAN İKİMİZE DE YARAMIYORDU"

Dramatik bir maç olduğunu ifade eden Ali Koç, "İki takım için de 3 puan çok çok önemliydi. 1 puan ikimize de tam yaramıyordu" dedi.

"BURAYA KADAR TERTEMİZ GELDİK, TERTEMİZ GİDECEK"

Ali Koç, mücadelenin ilk ve ikinci yarısı ile ilgili olarak, "İlk yarı Ankaragücü 3-4 yapabilirdi, ikinci yarı da biz 3-4 yapabilirdik. Kafa kafaya giden bir maçtı. Uzatmaların son 1-2 dakikasında tam kimin golü attığını bile göremedim, sonradan öğrendim. Güzel bir atak, güzel bir fırsat yakaladık. Golümüzü attık. Yarışa devam ediyoruz. Sezon başından beri takımımıza inandık, zaman geldi vitesi artırdık, zaman geldi duraksadık, zamanı geldi iyi futbol oynadık, zamanı geldi kötü futbol oynadık. Son 15 dakikaları zor geçirdik vesaire. Biz takımımıza inandık, inamaya da devam edeceğiz, 2 hafta var. Artık Allah ne gösterir bilmiyorum ama biz sonuna kadar mücadeleyi gösterdik buraya kadar da gelirken ne kayrıldık ne ittirildik ne herhangi bir yerden destek aldık. Hatta aksine çoğu kez mağdur olduk. Pek çok puanımız harap oldu. Burada da mümkün oldukça kontrolü kaybetmeden sakin davranmaya çalıştık. Şunu da söylüyorum biz buraya kadar tertemiz geldik, sonuna kadar da tertemiz gidecek'' diye konuştu.

"MUTLU SONA ULAŞMAK İSTİYORUZ"

Mutlu sona ulaşmak istediklerini dile getiren Ali Koç, "Ulaşamazsak da en azından çok önemli olan Şampiyonlar Ligi vizesi almamızı sağlayacak ikinciliği garantilememiz lazım. Ankaragücü çok iyi top oynadı. Bu oynadıkları topun karşılığının bu olmaması lazım. Yeri geldi arka arkaya yüzde 100'lük gol pozisyonları yakaladılar. Onlara da şans diliyorum. Süper Lig'e yakışıyorlar, taraftarıyla, tarihiyle, kültürüyle. Bence oynadıkları futboldan da. Onların da yolu açık olsun diyorum" şeklinde konuştu.

"HER TAKIM SAHAYA ÇIKTIĞI ZAMAN KORA KOR MÜCADELE ETMELİ"

Ali Koç, sonuna kadar iddialarını sürdüreceklerini belirterek, "Hiçbir algı manipülasyonu yapmadan, maçın öncesinde hakemleri manipüle etmeden onunla beraber rakibimiz niye çok sert oynamış muhabbeti yapmadan, Alanya da bize kora kor oynadı, Erzurum da ikinci yarı nasıl oynadığını gördünüz, burada Ankaragücü rekabetin güzelliği de bu. Onun için de bir mağduriyet de oradan yaratmayacağız. Her takım ligde orta takımı da olsa şampiyonluk hedefi olmasa da her 3 puan 2 milyonun üzerinde para kazandırır. Dolayısıyla her takım sahaya çıktığı zaman kora kor mücadele etmeli. Bence ligimiz bu şekilde daha kaliteli olur. Ligimizde garip garip olaylar da yaşamıyor değiliz." ifadelerini kullandı.

"EMRE'DEN SON DERECE MEMNUNUZ"

Emre Belözoğlu'nun gerek sportif direktörlük gerekse de teknik direktörlük olarak performansından son derece memnun olduklarını belirten Ali Koç, "Sahada bir arzu var, inanç var, birlik, beraberlik var, sonuna kadar mücadele var. Keşke bu daha önce de olsaydı. Emre hocanın bugüne kadar performansından memnunuz. Lig bitince oturacağız, konuşacağız ama şu an bizim tek odak noktamız, son 2 maçı alıp rakiplerimizin sonuçlarını beklemek. Ülke futbolunda yaşananlar gelişmeler, birbirinden standart dışı hadiseler, verilen kararlar karar süreçleri, konunun nasıl, kimler tarafından ele alındığı, liyakat konusu vesaire baştan aşağı kontrol edilmeli" dedi.

"30 DAKİKA İÇİNDE PFDK'YA SEVK EDİLEN İLK KİŞİ"

Ali Koç, Alper Pirşen ile Selahattin Baki'nin PFDK'ya sevk edilmeleri ile ilgili olarak, "Sayın Alper Pirşan çıktı anlattı. Dün Sayın Selahattin Bey birkaç kelime anlattı. Herhalde Türk futbol tarihinde konuştuktan 30 dakika içinde PFDK'ya sevk edilen ilk kişidir. Ne kadar hızlı hareket ediliyor. Keşke hızlı hareket edip konuyu hafta başında ele alsaydı federasyonumuz. Ama bize göre net bir kural hatası var. Konu ofsayt ama oraya gelmeden önce yapılan bir faul var. Bu hakemin karar vermesi gereken bir karardı ama hakemin raporunda yazanın aksine ofsayttı. İlgili maddeye istinaden VAR'a gidip izlemesi lazımdı. Kural hatası bundan ibarettir. Bundan çok daha ağır kural hatası vardı. Samsunspor maçında, bunu gündeme getirmek zorundayım. Burada ek raporlar istenerek hakemlerden ayıplar örtbas edilemez, edilmemeli. Hatayı işleyen 10 kere düşünsün sadece o değil. Bütün hakemler öyle düşünsünler. Ben bunu öyle yaparsam maç alamam. Siz bunu yapan hakemi 3 gün sonra maça alıyorsunuz. Zaten orada işareti veriyorsunuz. Diyorsunuz ki; 'Ben kural hatası mural hatası dinlemem.' Normalde böyle bir itiraz varsa inanmasanız da itirazın konusu sonuçlanana kadar hakeme maç verilmez. Sizler böyle savaş açıyorsunuz saçma sapan bir yaklaşım" diye konuştu.

"ÜLKEDEN EN YOĞUN KULLANILAN İSİMLERDEN BİRİ ALİ KOÇ"

U19 Gelişim Ligi'nde görevlendirilen Ali Koç isimli hakem hakkında konuşan Başkan Koç, "Ali Koç diye bir hakem varmış federasyondaki arkadaşlar ülkedeki isimlere baksalar ülkeden en yoğun kullanılan isimlerden bir tanesinin Ali Koç olduğunu görürler. Ali Koç ismindeki bir hakem bizim yarın oynayacağımız 19 maçımıza atanıyor. Bu konu yarın Antalya’da mevzu bahis ediliyor ve birileri Sayın Nihat Özdemir’e serzenişte bulunuyor. Kendisi de duyduğumuz kadarıyla MHK Başkanını arıyor 'nedir bu rezalet' diye veya 'bunun gereğini yapın nedir bu rezalet' diye bir şeyler söylüyor ve o gece 12:30’da atamaları yapan kişi görevden alınıyor. Bu bizim kulağımıza gelenler. Biz bunun sonuna kadar üzerine gideceğiz ve niye gideceğimizi anlatacağım. Ali Koç’u maçtan, hakemlikten almıyorlar ama onu atayanı alıyorlar. Herhalde Ali Koç’u hakemlikten almak sokak tabiri ile yemedi diyelim. Ya burada siz ne yapıyorsunuz arkadaş. Konuyu mevzu bahis eden, ismini vermeyeceğim kulüp ne kadar güçlü bu 19 maçının hakemini bile aldırabiliyor. Fenerbahçe hiçbir şey yapmıyor, yapamıyor. Bu mesajı mı hakemlere vermek istiyorsunuz. İstemeseniz de hakemler bu mesajı alacaktır çünkü hakem camiasında net bir şekilde bu konu konuşuyor. Hangi kulübün yetkililerinin buna itiraz ettiğini, arada geçen muhabbet ve ondan sonra Federasyon Başkanının MHK Başkanını araması, bunlar gerçekten bu şekilde cereyan etmesi ayıptır, ayıp. Utanç vericidir. Şimdi yarın Ali Koç maçı yönetirken neler düşünecek kafasında. Yarın ben arkadaşlar maça çıkmasak daha iyi olur bunlar tepkiyi bu şekilde anlarlar diye arkadaşlarım uygun görmediler. Böyle şey olabilir mi ya. Bu bütün hakem camiyasında konuşulan mevzu. (İsimleri vermeyecek misiniz sorusuna yanıt olarak) Ben lig bitince isimleri vereceğim. Biz bir yere kadar efendiliğimizi koruyabiliriz. Dost bildiğimiz insanların yaptığı açıklamalar, serzenişler, algılar ben bunları kabul etmiyorum. İnsanın on tane yüzü olmaz bir tane yüzü olur. Bizim yüzümüz bu. Belki kabul görmüyor, belki yeterince taraftarlarımızı tatmin etmeyen yüzümüz bu. Er ya da geç ileride göreceksiniz nasıl olacağını yani bu şekilde davranmanın doğru olduğunu. Bu konuları inceleyin takip edin. Bu Türk futbolu için rezalettir. Nihat Bey siz gerçekten arayıp gerekeni yapın dediyseniz, Bayın MHK Başkanı siz telefon edip atama yapan kişiyi görevden aldıysanız yazıklar olsun size" dedi.