Ali Koç: Camiayı bilen yerli hoca ile anlaşacağız

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeni teknik direktör konusunda flaş bir açıklamada bulundu.

Ali Koç, Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı'nda takımın başına bir Türk teknik adamın getirileceğini açıkladı.

Yeni teknik direktör için birçok kişiye sorduk. Bir kısmı 'Türk olsun' diyor, bir kısmı 'Türkiye'yi bilen yabancı olsun' diyor. Piyasada müsait olan geçen seneye göre çok daha fazla hoca var. Tüm bu görüşlerin ardından, Türkiye'yi bilmeyen, Türkiye'de çalışmayan hoca ile çalışmanın risk olduğuna karar verdik.