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Süper Lig'in 34. haftasında sahasında Beşiktaş'a 1-0 kaybeden Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın 8 puan gerisine düştü.

Sarı-lacivertli takım, bu sonuçla Süper Lig'de şampiyonluk şansını mucizelere bıraktı.

YÖNETİME TEPKİ

Fenerbahçe tribünleri, Beşiktaş karşılaşmasında özellikle yenilen golle birlikte yönetime büyük tepki gösterdi ve taraftarlar, yönetimi istifaya davet etti.

Fenerbahçeli taraftarların tepkisi, Beşiktaş derbisinin ardından da devam etti. Samandıra'da takımı karşılayan taraftarlar, yönetime tepki gösterdi.

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Bu gelişmelerin ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan önemli bir hamle geldi.

Ali Koç, TRT Spor kanalında gündeme dair konularla ilgili açıklamalarda bulundu.

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"O SENE, BU SENE GİBİ GÖRÜNÜYOR"

Koç, sözlerine şöyle başladı:

Inter-Barcelona maçı hafızalarımızdan silinmeyecek, tıpkı Manchester United-Lyon maçı gibi. Yeni formatı çok beğendim. Küçük yaşta İngiltere'ye yatılı okumaya gittim, oradaki takımım Arsenal'di. PSG başkanı Nasser de benim yakın dostum. Çok arada deredeyim ama Nasser için PSG alsın isterim. Onlar için 'o sene bu sene' gibi görünüyor.

"KURUMSAL VE MALİ OLARAK İYİ NOKTADAYIZ"

Kurumsal ve mali olarak iyi olduklarını söyleyen Koç, şunları dedi:

Beşiktaş mağlubiyeti ve derbi performansımız bu sene kabul edilemez. Geldiğimizde UEFA'nın kapağında batmaya en yakın kulüp Fenerbahçe olarak gösteriliyor. Finansal Fair Play vardı ve manevra alanımız kısıtlıydı. Geldiğimiz noktada Fenerbahçe, kurumsal ve mali olarak iyi noktada.

SEÇİM AÇIKLAMASI

Seçim hakkında konuşan Koç, şu sözleri sarf etti:

Ben ve arkadaşlarım, Yüksek Divan Kurulu'nda söylediklerimizle aynı noktadayız.

"MAHCUP EDECEK BİR ŞEY OLMADI"

Aziz Yıldırım'a teşekkür eden Koç, şunları dedi:

Aziz Başkan'ın başlattığı dünyanın en büyük spor kulübü olma fikrini biz de devam ettirdik. Aziz Başkan'a teşekkür ederiz ve biz de üzerine koyduk. Orada mahcup edecek bir şey olmadı.

"ŞAMPİYONLUK OLMADIĞINDA CAMİAYI KESMİYOR"

Futbol branşı hakkında konuşan Koç, şu ifadeleri kullandı:

Mali bağımsızlığı belli bir noktaya getirdik. Futbolda şampiyonluk olmadığında camiayı kesmiyor. Futboldaki kronikleşmiş sıkıntımızın tepkilere ve nefrete kadar gitmesini üzülerek ama anlayışla karşılıyorum.

"ALLAH BAŞKANLIĞI NASİP ETTİ, KEŞKE..."

Ali Koç, sözlerini şöyle sürdürdü:

Allah, bana başkanlığı nasip etti, keşke o formayı terletmeyi nasip etseydi.

"TEPKİLERİ ANLIYORUM"

Tepkileri anladığını belirten Ali Koç, şu ifadeleri kullandı:

Taraftarın öfkesi çok, çünkü beklentisi çok. Diğer camialar uzun yıllar şampiyon olamadı, benzer dönemi yaşıyoruz. Bizim dönemde dijital medya var, eleştiriler yüksek sesle çıkabiliyor. Bu tepkileri anlıyorum, başarı isteği normal.

"PAZARA KADAR DEĞİL, MEZARA KADAR"

"Tribünde olsan, başkan Ali Koç'a bakışınız nasıl olurdu? Tepki gösterir miydiniz?" sorusu karşısında şunları dedi:

Biz 'pazara kadar değil, mezara kadar' kültürü taraftarlıktan geldik. Bu jenerasyon farklı, bu futbola da yansıyor. Bizim jenerasyonun taraftarlık anlayışı bambaşkaydı. Ben tribünde olsaydım, camia bu süreçten geçiyor olsaydım, yönetime destek olurdum. Ancak bugünün taraftarını anlamak durumundayız.

"OYUNCULARA TEPKİYİ ANLAMIYORUM"

Oyunculara verilen tepkiyi anlamadığını söyleyen Koç, şu açıklamayı yaptı:

Oyunculara tepkiyi anlamıyorum. Zenit ile oynadığımız hazırlık maçında bile istifa tezahüratları oldu. Oyunculara maç bitene kadar destek olun. Maç içinde bize dediğiniz zaman da etkileniyor çocuklar. Bu kısmını anlamış değilim. Bizim tribünümüzde olan şeyler değildi, Aziz Başkan'ın son dönemlerinde oldu.

"RAKİP TAKIM OLSAM, HAZ DUYARDIM"

Koç, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

Bahise, sisteme, yapıya karşı mücadele veriyoruz. Rakiplerimizin yaptıklarının 10'da 1'ini biz yapsak, herhalde şu anda adliye koridorlarındaydık. Rakip takım olsam, Fenerbahçe'deki bu parçalanmışlık durumundan haz duyardım. Bizim fabrika ayarlarımıza dönmemiz lazım. Biz olalım ya da olmayalım! Bu sorunu çözmeliyiz, kılıçları kendimize çekiyoruz. Kendimizi yıpratıyoruz. Aynaya bakıp bu durumu nasıl gidereceğiz kısmını düşünmeliyiz.

"'PARALI KÖPEKLER' DİYORLAR"

Ali Koç, taraftara kızgın olmadığını söyledi.

Basketbolda dün küçük tepki gösterdiler, basketbol oynayan çocukların suçu ne? 2015'ten beri Final Four'a giden takım Fenerbahçe, onların suçu ne? Geldiğimizde Aziz Başkan'ı koruyanlara 'Azizbahçe' diyorlardı. Ben, başkanıma hiç laf ettirmedim. Şimdi ne diyorlar? Paralı köpekler! Eleştirmek demokratik hak ama yönetimi desteklemek de demokratik hak. Yönetimi destekleyenin yemediği küfür kalmıyor! Biz olalım veya olmayalım, bu sarmaldan çıkmalıyız! Şampiyonluk gelirse, daha kolay çıkarız. Taraftara kızgın değilim, onlara bu duyguları yaşattığımız için üzgünüz.

"BANA GÖRE 2, ARKADAŞLARIMA GÖRE 3"

Şampiyonluklarının çalındığını belirten Koç, şöyle konuştu:

Bana göre 2, bazı arkadaşlarımıza göre 3 şampiyonluğumuz çalındı!

"BUGÜN ELEŞTİRENLER ALKIŞLADI"

Jose Mourinho'ya övgülerde bulunan Koç, şunları dedi:

Dünyanın en iyi teknik adamlarından birini getirdik. Jose Mourinho'yu getirdiğimizde, bugün eleştirenler alkışladı! Dolayısıyla oradan çıkalım!

"ŞAMPİYONLUK GELSE BUNLAR KONUŞULMAZDI"

Koç, şu değerlendirmeyi yaptı:

Tarihimizin en yüksek bütçeli kadrosunu kurduk. 'Gelmez' denen oyuncuları getirdik. Hocamız transferler için teşekkür etti. Bunları yaparken ekonomik açıdan dara düşmemek için çok büyük efor verildi. Fedakarlıklar yapıldı, zaten onlardan bahsetmeyi sevmiyorum. Kulübün geldiği durum ortada, kendiliğinden mi oldu? Fedakarlık yapan insanlarla oldu ama şampiyonluk gelse bunlar konuşulmazdı.

"BAHİSLE MÜCADELE EDEN TEK TAKIMIZ"

Bahisle mücadele eden tek takım olduklarını ifade eden Ali Koç, şunları dedi:

Türkiye'de bahisle mücadele eden tek takım Fenerbahçe. Kimse sormuyor bunu. Bahis, karaborsa, bedava bilet, dolandırılmış sponsorluklar.. Biz bunlarla muhatap olmadık, biz çaycı alırken bile sosyal medyasına bakıyoruz! Kulübün onurunu korumak için bunu yapıyoruz.

"İSTİFA ETMEYİ DOĞRU BULMUYORUM"

Ali Koç, istifa etmeyi doğru bulmadığını belirtti.

İstifa etmeyi doğru bulmuyorum! İmza kampanyası demokratik haktır, saygı duyuyorum. Yerine gelirse, seçime gidilir!

"ONUR KIRICI ŞEKİLDE..."

Koç, açıklamalarına şöyle devam etti:

Bu anlattıklarımdan sonra camiamız bizi onur kırıcı şekilde yollamak isterse, bu da kaderde varmış diyeceğiz! Ne yapacağız başka!

"KADROYU BEN YAPIYORUM"

"Size göre taraftar neden 'Mourinho istifa etmeli' demedi merak ediyorum." sorusuna Koç, şu cevabı verdi:

Kadroyu ben yapıyorum ondandır (Gülerek).

"ŞAMPİYONLUKLAR ARKA ARKAYA GELİR"

Koç, mücadele etmeleri gerektiğini söyledi.

Bence çocukların Galatasaraylı olduğu durumu, sizin anlattığınız gibi dramatik şekilde değil! Şampiyon olursak, arka arkaya devam edeceğiz. 3 Temmuz ruhu ile mücadele etmemiz gerek.

"FENERBAHÇE'YE YAKIŞMAZ"

İmza toplamanın yanlış olduğunu belirten Koç, şu ifadeleri kullandı:

İmza toplayarak başkan göndermek, Fenerbahçe'ye yakışmaz.

"DERBİDEN SONRA HOCA İLE GÖRÜŞMEDİK"

Ali Koç, derbiden sonra Jose Mourinho ile görüşmediğini söyledi.

Herhalde taraftarın gözünde Jose Mourinho'nun kredisi daha yüksek. Derbiden sonra Mourinho ile görüşmedik. Bu akşam buluşacaktık ama program olduğu için buluşamadık. Jose Mourinho ve İsmail Kartal ile çok iyi anlaştım diyebilirim. Sürekli arar, konuşuruz. Bugün insanlar 'Bunlar gidici' diye pozisyon alıyor! Tanıdığımız insanlar.

"MOURINHO İLE DEVAM!"

Mourinho ile devam etmek istediklerini belirten Koç, şöyle konuştu:

İstikrar açısından Jose Mourinho ile devam etmek istiyoruz. Başkan olarak anlatıyorum, başka hoca yazılıyor! Fenerbahçe menfaatleri için Jose Mourinho'nun devam etmesini daha doğru buluyorum.

"MOURINHO'YA TEKLİF GELDİ"

Ali Koç, Mourinho'ya teklif geldiğini açıkladı.

Jose Mourinho'ya devre arasında 36 Milyon euroluk teklif geldi.

"MOURINHO GİTMEK İSTERSE..."

Mourinho'nun ayrılık ihtimaline karşı Koç, şu sözleri sarf etti:

Tango iki kişi ile yapılır, Jose Mourinho eğer gitmek isterse şartlar belli. Gitmek isterse, bir yıllık ücretini bırakması gibi gerekir şeyler var sözleşmede. Hoca ile ayrı bir ilişkimiz var. Ailemi, babamı, karımı, çocuğumu tanıyor, sürekli yemek yiyoruz. Onun ailesini tanıyamadı, henüz gelmediler. Biz hala beraberiz, ondan farklı bir şey gelirse bakarız.

"JESUS İLE TEMASTAYIZ"

Jesus ile temasta olduğunu ifade eden Koç, şu açıklamayı yaptı:

Jorge Jesus ile temastayız, Suudi Arabistan dışında hayalleri var. Ona da buradan selam olsun.

"MOURINHO'YU İKAZ ETTİM"

Jose Mourinho'yu ikaz ettiğini belirten Ali Koç, şu ifadeleri kullandı:

Birkaç konuda Jose Mourinho'yu ikaz ettim, sonradan benim dediğim gibi çıktı ve gelip özür diledi. Her türlü geri bildirime açık bir insan. Jorge Jesus ile 3'lü konusunu konuştuk ve 'Asla oynatmadım' demesine rağmen oynattı.

YAZ TRANSFERLERİ

Transfer hakkında konuşan Koç, şunları dedi:

Bu seneki planlamamızda 4 'top' dedikleri, Skriniar seviyesindeki oyuncu almamız gerektiğini konuştuk. Hocamız hiç oyuncu telaffuz etmez. 'Devre arası transfer şart değil, alacaksanız 1 stoper alın' dedi. Profil tarif ediyor. Seneye daha dar kadro ve ilk 11'e 4 oyuncu almamız gerektiğini konuştuk.

"BİRKAÇ OYUNCUMUZA TEKLİFLER VAR"

Oyuncuların iyi teklifler aldığını belirten Koç, şu sözleri sarf etti:

Birkaç oyuncumuza teklifler var, o yüzden 4 top oyuncu transferi 5-6 olabilir.

"BUNU DENEYECEĞİZ"

Ali Koç, sözlerine şöyle devam etti:

Dortmund'da transferi yönetim yapar. Bayern Münih'te futbol aklı yapar. Biz de bunu deneyeceğiz. Bir Danışma Kurulu gibi... İsimleri izin almadan telaffuz etmem. Sanki Acun Bey ile PlayStation oynayarak transfer yapıyoruz. Mario Baranco, Jose Mourinho ve Okan ile transferleri konuşuyoruz ve öyle yapıyoruz. Yazın cephanemiz ve manevra alanımız çok geniş olacak.

"PEREIRA, PİYASAYI İYİ BİLİYORDU"

Koç, Fenerbahçe'nin eski çalıştırıcısı Vitor Pereira, ile ilgili olarak şunları dedi:

3 Portekizli hocamızdan bir tek Vitor Pereira, direkt oyuncu ismi veriyordu transferde. Kim Min Jae transferi, onunla Selahattin Baki'nin operasyonu. Piyasayı çok iyi biliyordu.

DZEKO VE TADIC

Edin Dzeko ve Dusan Tadic ile ilgili olarak Koç, şu ifadeleri kullandı:

Dzeko ve Tadic'in sözleşmeleri bitiyor. Uzatmayacağız demiyorum. Bizim kulübe liderlik getirdiler. Balkan sporcular farklı oluyor. Liderlik yüklediler takıma, saha içi saha dışı. Yeri geldi onlar da yuhalandı.

"DAHA KUVVETLİSİNİ KURACAĞIZ"

Koç, en kuvvetli takımı kurduklarını ifade etti.

En kuvvetli takımı kurduk. Daha kuvvetlisini kuracağız.

"MOURINHO ÇOK YIPRANDI"

Ali Koç, Mourinho'nun yıprandığını belirtti.