Ali Koç: Daha 2011 şampiyonunu söyleyemiyorsun

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, harcama limiti yüzünden sık sık karşı karşıya geldiği TFF Başkanı Nihat Özdemir'in "Ben Fenerbahçe başkanı olsam Bankalar Birliği ile anlaşırdım" sözlerini eleştirdi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kulüpler Birliği toplantısının ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"KÖŞEYE SIKIŞTIRILMIŞ DURUMDAYIZ"

Sözlerinde Nihat Özdemir'i hedef alan Koç, "TFF Başkanı Nihat Özdemir 'Hangi bankayla anlaşırlarsa, kabul edeceğiz' diyerek stratejik bir açıklama yaptı. Devre arasında yapılandırmamız kabul etmedi. Köşeye sıkıştırılmış durumdayız. 64 milyon eurodan 18 milyon euroya inmek mümkün değil. TFF işine gelmedi mi '21 kulüp imzası olsun' diyor. Olsun da senin görevin ne? 19 kulüp kabul etti, 2 kulüp kabul etmedi nasıl olacak? Bu nasıl bir demokrasi? Sabırlıyız, her şeye hazırlıklıyız." diyerek tüm kulüplerden imza alınması talebini de eleştirdi.

"BU HARCAMA LİMİTİ DÜZELECEK"

Sistemde sorunlar olduğunu dile getiren Koç, "Diyelim ki puan silme cezası verilecek, ancak puan silme cezası bir sene sonra veriliyor. 1 puanla şampiyon olan takım, 3 puanı silinse şampiyon değişecek ama yapısal sıkıntılar var. 'Fenerbahçe'yi kuvvetlendirmek istemiyoruz' deseler kabul edeceğiz. Ancak Kasımpaşa da durumun değişmesini istiyor. Bu harcama limiti düzeltilecek. Ne zaman düzeltilecek, zaman gösterecek." dedi.

"2011 ŞAMPİYONUNU SÖYLEYEMİYORSUN"

Nihat Özdemir'in toplantıda kendisine söylediği "Ben Fenerbahçe başkanı olsam Bankalar Birliği ile anlaşırdım" sözlerini de sert bir dille eleştiren Koç, "TFF Başkanı Nihat Özdemir, içeriden haber sızdırıyor. Çıkmış 'Ben başkan olsam, Fenerbahçe için yapılandırmaya imza atardım' diyor. Hazine garantili işleri ben de imzalarım. Sen neye imza atıyorsun? Daha 2011 şampiyonunu söyleyemiyorsun. Dört yerden görüş aldık. Bankalar Birliği ise farklı şey söylüyor. Görüşeceğiz, hepsini anlatacağız.

Yönetimin, eski yönetimin borcuna kefil olması adil bir şey değil. Diğer kulüpler imzaladı ama kendi bilecekleri iş. Fenerbahçe'nin yükü diğerlerine göre çok büyük. Onlara yaptırım uygulamazlar ama başkasına uygularlar. Ben aptal mıyım 25 milyon TL istemeyeceğim? Haklı olduğumuzu söylüyorlar ama bir şey yapmıyorlar. İnşallah doğru yolu bulacağız." diyerek sözlerini noktaladı.

Nihat Özdemir: F.Bahçe başkanı olsam imzayı atardım - HABERİ