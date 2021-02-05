Ali Koç: Derbiye lider çıkıp, lider bitireceğiz

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kulüpler Birliği toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kulüpler Birliği toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

"BERABER ÇALIŞMALIYIZ"

"O kadar çok sorun var ki beraber çalışmalıyız. Bütün kulüplerin hepimizi bekleyen konulara destek olmasına ihtiyacımız var. Fenerbahçe Spor Kulübü başkanı olarak, bize ne görev verilirse elimizden geleni vereceğimizi söyledim. Mehmet Sepil Başkan da elinden geleni yaptı."





"LİDER BİTİRECEĞİZ"

"Derbiye lider çıkacağız, inşallah lider bitireceğiz. Her sene 6 derbi var, bu da onlardan biri. Bu derbiyi kazanınca ne şampiyon oluyorsunuz, kaybedince de şampiyonluk ihtimali kaybolmuyor, 3 puanlık maç Derbilerin keyfi başka."





"ALTERNATİFLİ KADRO KURDUK"

"Sakatlıklar talihsiz anda geldi ama kadro genişliğimiz, bu yoğun maç trafiğinde, kovid kapma ihtimaline de baktığımızda alternatifli bir kadro kurduk. İnşallah meyvelerini derbide toplarız."

"SADECE FUTBOL KONUŞACAĞIMIZ BİR MAÇ OLUR İNŞALLAH"

"Hakem hatalarını konuşmayacağımız, sadece futbol konuşacağımız bir maç olur inşallah ve Fenerbahçe kazanır."

"LİMİT KONUSU GÜNDEME GELMEDİ"

"Limit konusu gündeme gelmedi, Kulüpler Birliği Toplantısı'nda böyle bir şey konuşmadık."