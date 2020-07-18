Ali Koç, divan kurulu toplantısında konuştu

Divan kurulu toplantısında konuşan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli kulübün yanı sıra futbol dünyasının gündemini değerlendirdi.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Yüksek Divan Kurulu Temmuz Ayı Olağan Toplantısı, online olarak düzenlendi.

Toplantıda konuşmasını yapan sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, sabredilmesi halinde Fenerbahçe'nin yeniden istenilen başarılara ulaşacağını belirtirken, TFF'nin aldığı yabancı kuralıyla ilgili kararı da değerlendirdi.

Ali Koç'un konuşmasından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

''YABANCI SAYISI DÜŞÜNCE, FUTBOLCU YETİŞECEĞİNİN GARANTİSİ YOK''

''Kaliteyi yükseltmek için başka yerlerden oyuncu transfer etmek. Detaylı ve sistematik çalışma var. Geniş bir havuzdan tercih yapamamak sorun. Türkiye'de havuzun genişlemesi için Spor Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın devlet stratejisi ile çocuklara futbol oynayabilecek günler, ligler düzenleyecek yapıya kavuşması gerekiyor. Bu yapı ile alttaki havuz genişleyecek ve altyapıya yatırım yapan kulüpler avantajlı hale gelecek. Bir diğer sorun hoca sayısı ve hoca kalitesi. Tesisler gerekli. 14 yabancı sayısı aşağı inince altyapıdan oyuncu değişecek diye bir garanti yok. Çocukların lisansları, beslenmeleri, gelişimleri, yetişmeleri, eğitimleri var. Fenerbahçe olarak doğru adımlar atıyoruz. Zamanla meyvelerini verecektir. ''





''UMARIM AZİZ YILDIRIM'LA KUCAKLAŞABİLİRİZ''

''Aziz Yıldırım'a benim bir kırgınlığım yoktu yakın zamana kadar. 1 forma almış bir taraftarı bile omzumda taşırım. Aziz Yıldırım'ın benim için neler ifade ettiği bilinir. Kendisi 20 yıl başkanlık yapmış bir insandır. Benim sadece sevgim saygım olur. Hiç şüphe olmasın. Başkanımızla bir yerde kucaklaşabiliriz umarım. Onun desteğine çok ihtiyacımız vardı. Federasyona gidip geldi, görüşmeleri oldu. Biz o görüşmelerden hiç geri bildirim alamadık. Destek aldık mı onu da bilmiyorum. TFF başkanıyla olan yakın sohbetlerinde Fenerbahçe'ye yapılan haksızlıklar dile getirildi mi bilmiyorum. Bize rehberlik yapacağı çok konu vardı. Biz hep varız, her zaman varız. Her türlü desteğe, öneriye, yönlendirmeye.''

''ALEX UMARIM BİR GÜN F.BAHÇE'NİN BAŞINA GEÇER''

''Alex'in kulübümüzde görev alması için bir planlamamız yok. Alex'in bir kariyer planlaması var. Saha içerisinde de çok zeki bir futbolcuydu. Alelacele bir şey yapmıyor. Plan programı var. Bu plan programıyla ilerliyor. Alex'in Fenerbahçe'nin başına geçmesinde bir engel yoktur. Alex hem saha içinde hem saha dışında umarım çok başarılı olur. Dilerim, bir gün bu camianın başına geçer ve çok başarılı olur."

''TFF'NİN VERECEĞİ ZARARLARI DİLE GETİRDİK''

''TFF'de Fenerbahçe'nin iyi temsil edilmediğine dair bir soru var. Fenerbahçe'nin bundan sonraki kurullarda daha aktif olacağını öneriyor Vedat Bey. Biz seçilmeden önce, seçildikten sonra da TFF'nin kurullarıyla ilgili endişelerimizi, vereceği zararları defalarca dile getirdik. Dile getirmeye devam edeceğiz. Bu yaklaşım uzun vadede bunun adamı, şunun adamı, liyakat değil kulüp bazlı seçimler, iş dünyasından sırf isim olduğu için oraya giren insanların verdiği zararlar ortada. Liyakat üzerine kurulu kurullar gerekiyor. Bir iş adamı, belediyelerde görev almış, başka kimlikten dolayı federasyona seçilen insanların fayda sağlamadığını görüyoruz.''

''DEVLETE İHTİYACIMIZ VAR''

''Türk futbolun gelişmesi, Avrupa ile aranın kapanması için devlet stratejisine ihtiyaç var. Mali anlamda kulüplerin bu hale gelmesi 1 günde, 1 sezonda olmadığı gibi gelişim de 1 senede olmayacaktır. 1 kulüple de olmaz, topyekün olması gerekiyor.''