Ali Koç döneminde 3 sezonda 3 ayrı şampiyon

Ali Koç başkanlığında bir türlü istenilen başarının gelmemesi Fenerbahçelileri isyan ettirdi. Bu dönemde 3 ayrı sezonda hiçbir kupa kazanamayan sarı-lacivertliler büyük üzüntü yaşıyor.

Fenerbahçe’de 5-6 Haziran tarihlerinde seçimli genel kurul heyecanı yaşanacak. Ülker Stadı’nda yapılacak olan kongre öncesi henüz kimse adaylığını koymadı.

Dünkü karşılaşma ile birlikte sezon bitti. Ali Koç’un kararı merakla bekleniyor. Başkan Koç, yeniden aday olursa karşısına rakip çıkması beklenmiyor.

Ali Koç’un yeniden seçilir seçilmez ilk iş olarak teknik direktör konusunu karara bağlaması ve hemen ardından transfer çalışmalarına başlaması muhtemel. Ali Koç’un ‘buraya kadar’ demesi halinde ise kongreye kısa bir süre kala kimlerin adaylığını koyacağı merak konusu olacak.

DESTEK AZALDI

Öte yandan sarı-lacivertli camiada ise Ali Koç'a olan destek bir hayli azalmış durumda. Başkanlığının ilk yılında küme düşme tehlikesini bile yaşayan Fenerbahçe'de ikinci sezon da olumlu geçmedi. Bu sezon da yapılan 23 transfere rağmen şampiyonluk gelmeyince birçok taraftarın da desteği azaldı.

Sarı-lacivertlilerin Kadıköy'deki tüm rekorları da Ali Koç döneminde yıkılırken ezeli rakiplerine karşı üstünlükleri bu anlamda da yok oldu. Bu dönemde 3 ayrı sezonda 3 ayrı takım şampiyonluğuna da engel olunamadı. (Galatasaray, Başakşehir, Beşiktaş)

ALİ KOÇ İSTİFA

Fenerbahçeliler sosyal medya hesaplarından #AliKoçİstifa hashtagleriyle 3 sezon boyunca gelen başarısızlığa tepki gösterdi.