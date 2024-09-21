Ali Koç döneminde derbilerin takımı Fenerbahçe'den eser yok

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaştı. Ülker Stadyumu'nda oynanan maçı Galatasaray 3-1 kazandı.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 20. dakikada kendi kalesine Dominik Livakovic, 28. dakikada Dries Mertens, 59. dakikada Gabriel Sara kaydetti.
Fenerbahçe'nin tek golünü 63. dakikada penaltıdan Edin Dzeko attı.
Fenerbahçe Kulübünün başkanlık koltuğuna 3 Haziran 2018'de oturan Ali Koç, 13 Galatasaray derbisi yaşadı.
GALATASARAY'A KARŞI 5 KEZ MAĞLUP
Bu derbi maçlarda Fenerbahçe 3 galibiyet elde ederken, 5 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Galatasaray ise 5 mücadeleden galip ayrıldı.
Söz konusu derbilerde sarı-lacivertliler 10, sarı-kırmızılılar ise 17 kez gol sevinci yaşadı.
25 MAÇTA 7 YENİLGİ
Sarı-lacivertli kulüp, Ali Koç'un başkanlık döneminde ise toplamda 25 derbi maçta boy gösterdi.
Ali Koç yönetimindeki Fenerbahçe bu maçlardan 6 galibiyet, 11 beraberlik ve 7 yenilgiyle sahadan ayrıldı.
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