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Ali Koç döneminde derbilerin takımı Fenerbahçe'den eser yok

Ali Koç döneminde derbilerin takımı Fenerbahçe'den eser yok Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti. Sarı-lacivertliler Ali Koç yönetiminde bir kez daha bir derbiden hayal kırıklığıyla döndü.