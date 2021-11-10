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    Ali Koç dönemindeki başarısızlıklar

    Ali Koç dönemindeki başarısızlıklar

    F.Bahçe'ye 3.5 yıl önce başkan olan Ali Koç 67 transfer yapıp, 1 derbi galibiyeti almasının yanı sıra 7 ayrı teknik direktörle çalışarak büyük bir başarısızlığa imza attı. Taraftar çözüm istifa diyor.
    • Haber Merkezi
    • 10.11.2021 - 11:48
    • Güncelleme : 10.11.2021 - 11:57
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    Fenerbahçe'de 3.5 yıldır başkan olarak görev yapan Ali Koç'un yeni dönemi de eskisinden farksız durumda.

    Yaz aylarında yapılan seçim öncesi "Hatalarımızdan ders aldık." diyen Ali Koç, bu sezon da taraftarın beklentisini karşılayamadı.

    Lider Trabzonspor'un 10 puan gerisinde kalan Fenerbahçe'de, bu sezon da gelen başarısız sonuçların ardından Kadıköy'de Kayserispor maçında "Yönetim istifa" sesleri yükseldi.

    Kadıköy'de Yönetim istifa sesleri - İZLE

    Ali Koç dönemindeki başarısızlıklar #1

    DERBİ CANAVARI FENERBAHÇE ESKİYİ MUMLA ARIYOR

    Bugüne kadar birçok konuda Ali Koç yönetiminin arkasında duran taraftarlar bile yönetimden memnun olmadığını ifade ederken, istatistikler de gerçeği ortaya çıkarıyor.

    Geride kalan 3.5 senede resmi bir kupa kazanamayan Fenerbahçe, oynanan 6 derbi maçında sadece 1 galibiyet elde etti. (Beşiktaş'ı 3-1 yendi)

    Ali Koç dönemindeki başarısızlıklar #2

    67 TRANSFER YAPTI

    Öte yandan Comolli ve Emre Belözoğlu gibi sportif direktörlerle çalışan Ali Koç, 3.5 senede 67 transfer yaptı. Vedat Muriç, Attila Szalai ve Kim Min-Jae gibi olumlu transferlerin yanı sıra Falette, Adil Rami ve daha nice kötü hamleler yapan Fenerbahçe yönetimi, transfer açısından da sınıfta kaldı.

    Ali Koç'un ilk sezonunda küme düşme tehlikesi yaşayan sarı-lacivertliler, 3.5 senede toplam 53 mağlubiyet görerek büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.

    Ali Koç dönemindeki başarısızlıklar #3

    "BURASI KADIKÖY BURADAN ÇIKIŞ YOK" TARİH OLDU

    Öte yandan Kadıköy'deki rekorlarını da bir bir kaptıran sarı-lacivertliler; Beşiktaş, Trabzonspor ve Galatasaray'a karşı yıllardır sürdürdüğü evinde kaybetmeme serisini de Ali Koç döneminde kaybetti.

    7 AYRI TEKNİK ADAMLA ÇALIŞTI

    Teknik direktör değişimleriyle de olay olan Ali Koç, her fırsatta çözümü hoca değişikliğinde arayarak 7 ayrı teknik adamla çalıştı.

    Haziran 2018'den bu yana Phillip Cocu, Erwin Koeman, Ersun Yanal, Tahir Karapınar, Erol Bulut, Emre Belözoğlu ve Vitor Pereira ile çalışan sarı-lacivertlilerde Portekizli teknik adam da topun ağzında bulunuyor.

    Ali Koç dönemindeki başarısızlıklar #4

    TARAFTAR İSTİFA ET DİYOR

    Tüm bu başarısızlıklara rağmen Fener Ol gibi kampanyalarla takımlarına koşulsuz destek veren Fenerbahçe taraftarı, artık Ali Koç yönetiminin değişmesini çare olarak görüyor.

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